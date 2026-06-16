Shakira rivela perché i Mondiali le hanno cambiato la vita ben oltre la musica.

Per Shakira, i Mondiali di calcio sono molto più di un semplice palcoscenico. In un'intervista alla rivistaPeople , la cantautrice colombiana ha rivelato quanto questo evento abbia influenzato la sua vita, e non solo musicalmente. Ha parlato di un legame con il calcio che sente "indissolubile".

Una storia che inizia con la musica

Il coinvolgimento di Shakira con la Coppa del Mondo FIFA risale al 2006, quando si esibì con "Hips Don't Lie" insieme al cantante e rapper haitiano Wyclef Jean. Fu nel 2010, con "Waka Waka (This Time for Africa)", che lasciò un segno indelebile nella storia della competizione. Nel 2014 tornò con "La La La (Brazil 2014)", consolidando il suo status di artista iconica del torneo. Ad ogni edizione, Shakira presta il suo nome a una canzone che è diventata un classico.

Un incontro che ha cambiato tutto

L'impatto dei Mondiali di calcio FIFA sulla sua vita va ben oltre la musica. Fu durante l'edizione del 2010 che Shakira conobbe il padre dei suoi figli, l'ex calciatore Gerard Piqué, che all'epoca partecipava al torneo. Da questa relazione nacquero i suoi due figli, Milan, 13 anni, e Sasha, 11. La cantante li chiama affettuosamente i suoi "ragazzi di Waka". "Credo che siano nati grazie a quella canzone", confida, aggiungendo che rappresentano "la cosa più bella che le sia mai capitata".

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Un legame che lei descrive come "destino".

Quando le è stato chiesto cosa la spinga a tornare ogni volta ai Mondiali di calcio, Shakira ha risposto con una sola parola: "Destino". Per lei, ogni edizione ha qualcosa di "magico". Ricorda ancora il 2014, quando, incinta di Sasha, fu "smascherata" dai suoi fan, che riuscirono a indovinare la sua gravidanza in diretta televisiva. Tutti questi ricordi rafforzano ulteriormente il suo legame con l'evento.

Un ruolo centrale ai Mondiali del 2026

Anche quest'anno Shakira è protagonista. Si è già esibita al fianco del cantautore nigeriano Burna Boy durante la partita inaugurale, cantando "Dai Dai", la canzone ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026™. Inoltre, è destinata a entrare nella storia partecipando al primo spettacolo di intervallo in assoluto di una Coppa del Mondo FIFA, durante la finale di luglio, insieme a Madonna e alla boy band sudcoreana BTS.

Tra successi mondiali, un incontro cruciale e la nascita dei suoi figli, Shakira mantiene uno straordinario legame con la Coppa del Mondo FIFA. Più che un semplice palcoscenico, l'evento ha davvero cambiato il corso della sua vita. È una storia d'amore con il calcio che la cantante non dimenticherà facilmente.