L'attrice Meryl Streep si è commossa fino alle lacrime durante un'intervista.

Fabienne Ba.
@20h30_france2 / Instagram

Le interviste promozionali raramente offrono momenti del genere. Durante la sua apparizione su France 2 per promuovere "Il diavolo veste Prada 2", l'attrice americana Meryl Streep è stata colta di sorpresa e profondamente commossa. È successo durante il programma "20h30 le dimanche", condotto da Laurent Delahousse. Nel bel mezzo dell'intervista, le è stato consegnato un tablet, è partito un video e tutto è cambiato.

Il riconoscimento, poi le lacrime.

Jennifer Lawn Lejeune, che interpretava Eva Zawistowska, la figlia di Meryl Streep nel film del 1982 "La scelta di Sophie", è apparsa sullo schermo. Nel suo messaggio, ha parlato del loro legame sul set con disarmante sincerità: "È incredibile come ti rimanga dentro. Ho persino detto a mia madre che era la mia mamma preferita perché Meryl Streep è sempre stata gentile con me e ha giocato con me". Jennifer Lawn Lejeune ha aggiunto che questo legame è stato fondamentale per il film: senza di esso, le scene più intense non avrebbero mai potuto raggiungere una tale potenza emotiva.

Inizialmente Meryl Streep sembrava intenta a identificare la donna sullo schermo. Poi, quando l'identità di Jennifer Lawn Lejeune è stata confermata, la sua espressione è cambiata. Visibilmente commossa, ha chiesto: "È quella la bambina?". Prima di aggiungere, con gli occhi scintillanti: "Oh mio Dio, è incredibile!". Si è quindi rivolta a Laurent Delahousse per chiedergli dove la sua squadra avesse trovato Jennifer, che, ha risposto semplicemente, ora vive a Parigi.

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"I giornalisti non mi danno mai tregua."

Meryl Streep ha ringraziato la squadra con sincera emozione: "È bellissimo. Che regalo. I giornalisti non mi fanno mai regali". Una dichiarazione che la dice lunga sulla rarità di questi momenti di autentica sorpresa nel circuito promozionale, dove di solito tutto è meticolosamente orchestrato.

"La scelta di Sophie", un ruolo che non svanisce

"La scelta di Sophie", uscito nel 1982 e diretto da Alan J. Pakula, racconta la storia di una donna costretta a compiere una scelta impossibile sotto il regime nazista. Il ruolo valse a Meryl Streep l'Oscar come migliore attrice. Quarantaquattro anni dopo, l'emozione di rivederla, anche solo sullo schermo, dimostra che alcune riprese cinematografiche lasciano un segno indelebile ben oltre la sala cinematografica.

Riscoprendo questo volto del suo passato, Meryl Streep ha offerto un momento raro e toccante in televisione. Lontano dalle interviste preconfezionate, questo segmento è servito a ricordare che dietro le icone del cinema si celano ricordi indelebili, legami umani ed emozioni che trascendono i decenni. Un intermezzo commovente, la prova che certi incontri non abbandonano mai veramente chi li ha vissuti.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Sono Fabienne, scrittrice per il sito web The Body Optimist. Sono appassionata del potere delle donne nel mondo e della loro capacità di cambiarlo. Credo che le donne abbiano una voce unica e importante da offrire e mi sento motivata a fare la mia parte per promuovere l'uguaglianza. Faccio del mio meglio per sostenere iniziative che incoraggiano le donne a farsi sentire e a farsi sentire.
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