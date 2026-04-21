"Un miracolo": a 44 anni, Natalie Portman annuncia di essere incinta.

Natalie Portman ha condiviso questa notizia inaspettata con profonda gratitudine. L'attrice, produttrice e regista israeliano-americana è in attesa del suo terzo figlio e non esita a definirlo un "miracolo".

Un annuncio sorprendente

Come alcune sue colleghe, tra cui Julia Roberts e Halle Berry, Natalie Portman ha vissuto una gravidanza in età avanzata. Sebbene non sia più un'eccezione, questo fenomeno continua a suscitare forti emozioni e ad attirare l'attenzione dei media. In un'intervista alla rivista americana Harper's Bazaar, l'attrice ha annunciato ufficialmente la notizia: aspetta il suo terzo figlio, il primo con il suo nuovo compagno, il musicista francese Tanguy Destable. Natalie Portman, che vive a Parigi da diversi anni, ha scelto questa intervista per condividere sia la sua gioia che le complessità di questo momento.

"Un vero privilegio, un miracolo"

L'attrice ha espresso la sua gratitudine con grande emozione: "Io e Tanguy siamo felicissimi. Sono così grata. È un vero privilegio, un miracolo. Sono cresciuta sentendo quanto sia difficile rimanere incinta. Molte delle persone a me care hanno attraversato momenti molto difficili e voglio mostrare loro rispetto". Ha aggiunto: "Sapendo che probabilmente questa è l'ultima volta, mi godo ogni singolo istante".

Una gravidanza vissuta con serenità

Natalie Portman è già madre di Aleph, 14 anni, e Amalia, 9, nati dal suo matrimonio con il ballerino e coreografo Benjamin Millepied. Questo terzo figlio sarà il primo con Tanguy Destable. Mentre alcune donne a 40 anni iniziano già a sperimentare gli effetti della premenopausa, altre sono ancora nel grembo materno, riscoprendo le infinite gioie della maternità. A 44 anni, Natalie Portman conserva il carattere solare che la contraddistingue.

Affronta questa gravidanza con una certa leggerezza, persino con una spiritualità, come se fosse pervasa da una nuova forza. "Ho più energia di quanto pensassi" , confida, aggiungendo di mantenersi in forma nuotando. Parla anche di una maturità diversa: "C'è una sorta di gratitudine che non si comprende necessariamente da giovani". Attraverso le sue parole, che risuonano in molte, Natalie Portman sottolinea l'unicità di ogni gravidanza.

Scoperta a 12 anni in "Léon" di Luc Besson, poi consacrata da "Star Wars" e "Il cigno nero" - che le è valso un Oscar - Natalie Portman si sta preparando anche per l'uscita di "The Gallerist", prevista per la fine del 2026. Tra Parigi, il cinema e la maternità, sembra aver trovato l'equilibrio che cercava.