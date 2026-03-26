"Non mi sento bella": Drew Barrymore parla dei cambiamenti associati alla perimenopausa

L'attrice, produttrice, autrice, regista, conduttrice televisiva e imprenditrice americana Drew Barrymore ha recentemente condiviso un momento di sincerità sulla perimenopausa, una fase naturale che precede la menopausa, spesso caratterizzata da significativi cambiamenti ormonali. Durante una puntata del suo talk show , ha spiegato di stare attraversando "un periodo di sconvolgimenti fisici ed emotivi".

Un resoconto sincero di un periodo di cui si parla ancora raramente.

Drew Barrymore ammette di aver sperimentato sbalzi d'umore e disagi fisici legati a questa transizione ormonale. Afferma : "Non mi sento bella, i miei ormoni mi stanno giocando brutti scherzi, niente ha senso, sono irritabile, ho la pancia gonfia e sono emotivamente instabile", menzionando in particolare una sensazione di gonfiore e un senso di disorientamento di fronte a questi cambiamenti.

La perimenopausa è la fase durante la quale il corpo inizia gradualmente la transizione verso la menopausa, segnando la fine del ciclo riproduttivo. Questo periodo può essere accompagnato da diversi sintomi, come fluttuazioni ormonali, aumento della stanchezza o cambiamenti emotivi.

Una dichiarazione che aiuta ad aprire la discussione

Drew Barrymore ha sempre affrontato questi argomenti con trasparenza, nella speranza di incoraggiare un dialogo più aperto sulla salute delle donne. Spiega che condividere le sue esperienze contribuisce a normalizzare questi temi spesso trascurati e raramente discussi.

Sottolinea che questi cambiamenti possono essere sorprendenti, soprattutto quando il ciclo mestruale si modifica inaspettatamente dopo diversi mesi di assenza. Tali cambiamenti fanno parte dei processi naturali del corpo, anche se a volte possono essere destabilizzanti. Parlando apertamente delle sue esperienze, Drew Barrymore contribuisce a dare visibilità a realtà ancora poco rappresentate dai media.

Una migliore comprensione delle trasformazioni del corpo

La dichiarazione pubblica di Drew Barrymore riflette un desiderio crescente di sensibilizzare l'opinione pubblica sulle difficoltà della perimenopausa. Un numero sempre maggiore di personaggi pubblici sta condividendo le proprie esperienze per promuovere una migliore comprensione di questa fase della vita.

Esprimendo a parole i suoi sentimenti, Drew Barrymore contribuisce a un dibattito più ampio sul benessere e sull'accettazione dei cambiamenti legati all'età. La sua storia ci ricorda che queste trasformazioni riguardano molte donne ed è fondamentale poterne parlare liberamente, senza tabù o giudizi.