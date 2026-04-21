A 63 anni, l'attrice Michelle Yeoh sorprende con una trasformazione radicale dei capelli.

L'attrice e produttrice malese Michelle Yeoh ha recentemente attirato l'attenzione alla cerimonia di premiazione del Breakthrough Prize 2026 a Santa Monica. Nota per i suoi lunghi capelli scuri, che sono diventati il suo segno distintivo, ha sorpreso tutti con un cambiamento radicale.

Un caschetto biondo retrò che infrange le regole

Addio alla sua iconica chioma lunga e castana: Michelle Yeoh ha optato per un caschetto corto, all'altezza del mento, in una luminosa tonalità biondo miele. Questa acconciatura, caratterizzata da riga laterale e onde definite, trae ispirazione diretta dall'estetica chic della vecchia Hollywood. Il look evoca anche il suo personaggio di Madame Morrible in "Wicked", aggiungendo al contempo un tocco più moderno grazie alle radici volutamente più scure, che creano un sottile contrasto.

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Un trattamento di bellezza e uno styling eseguiti alla perfezione.

Per completare questa trasformazione, l'attrice ha optato per un trucco sofisticato: eyeliner nero intenso e sfumature rosa iridescenti su palpebre, labbra e zigomi. Per l'outfit, Michelle Yeoh ha scelto una silhouette elegante e decisa, con un tailleur scuro strutturato e revers in raso. Questa scelta di "power dressing" contrasta con la delicatezza del suo nuovo colore di capelli, esaltando l'impatto visivo complessivo.

Una trasformazione che dimostra una forte libertà stilistica

Con questa trasformazione dei capelli, Michelle Yeoh dimostra ancora una volta la sua capacità di reinventarsi. Gioca con i codici dell'età e dello chic, adottando acconciature che fondono riferimenti retrò con la modernità. Questa trasformazione si inserisce in una tendenza più ampia in cui le icone del cinema non esitano più a sperimentare, sia nella moda che nel beauty, affermando così una totale libertà stilistica.

Abbandonando la sua iconica acconciatura per un caschetto biondo in stile retrò, Michelle Yeoh ha regalato una delle sue apparizioni più memorabili. Questa trasformazione ha confermato che audacia ed eleganza non hanno età e che ogni dettaglio può diventare una potente dichiarazione di stile sul red carpet.