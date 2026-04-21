A 63 anni, l'attrice Michelle Yeoh sorprende con una trasformazione radicale dei capelli.

Fabienne Ba.
@michelleyeoh_official / Instagram

L'attrice e produttrice malese Michelle Yeoh ha recentemente attirato l'attenzione alla cerimonia di premiazione del Breakthrough Prize 2026 a Santa Monica. Nota per i suoi lunghi capelli scuri, che sono diventati il suo segno distintivo, ha sorpreso tutti con un cambiamento radicale.

Un caschetto biondo retrò che infrange le regole

Addio alla sua iconica chioma lunga e castana: Michelle Yeoh ha optato per un caschetto corto, all'altezza del mento, in una luminosa tonalità biondo miele. Questa acconciatura, caratterizzata da riga laterale e onde definite, trae ispirazione diretta dall'estetica chic della vecchia Hollywood. Il look evoca anche il suo personaggio di Madame Morrible in "Wicked", aggiungendo al contempo un tocco più moderno grazie alle radici volutamente più scure, che creano un sottile contrasto.

Un trattamento di bellezza e uno styling eseguiti alla perfezione.

Per completare questa trasformazione, l'attrice ha optato per un trucco sofisticato: eyeliner nero intenso e sfumature rosa iridescenti su palpebre, labbra e zigomi. Per l'outfit, Michelle Yeoh ha scelto una silhouette elegante e decisa, con un tailleur scuro strutturato e revers in raso. Questa scelta di "power dressing" contrasta con la delicatezza del suo nuovo colore di capelli, esaltando l'impatto visivo complessivo.

Una trasformazione che dimostra una forte libertà stilistica

Con questa trasformazione dei capelli, Michelle Yeoh dimostra ancora una volta la sua capacità di reinventarsi. Gioca con i codici dell'età e dello chic, adottando acconciature che fondono riferimenti retrò con la modernità. Questa trasformazione si inserisce in una tendenza più ampia in cui le icone del cinema non esitano più a sperimentare, sia nella moda che nel beauty, affermando così una totale libertà stilistica.

Abbandonando la sua iconica acconciatura per un caschetto biondo in stile retrò, Michelle Yeoh ha regalato una delle sue apparizioni più memorabili. Questa trasformazione ha confermato che audacia ed eleganza non hanno età e che ogni dettaglio può diventare una potente dichiarazione di stile sul red carpet.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Sono Fabienne, scrittrice per il sito web The Body Optimist. Sono appassionata del potere delle donne nel mondo e della loro capacità di cambiarlo. Credo che le donne abbiano una voce unica e importante da offrire e mi sento motivata a fare la mia parte per promuovere l'uguaglianza. Faccio del mio meglio per sostenere iniziative che incoraggiano le donne a farsi sentire e a farsi sentire.
Article précédent
L'attrice Emily Blunt incanta in un abito scultoreo adornato con 400 perle

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

L'attrice Emily Blunt incanta in un abito scultoreo adornato con 400 perle

L'attrice britannico-americana Emily Blunt ha recentemente fatto un'ottima impressione alla première newyorkese di "Il diavolo veste Prada 2"....

A 57 anni, l'attrice Lucy Liu osa indossare il tubino nero più affascinante del momento.

L'attrice, produttrice, regista, pittrice e scultrice americana Lucy Liu ha recentemente catturato l'attenzione di tutti alla première newyorkese...

Nel bel mezzo di un safari, Dua Lipa si concede un allenamento che non passa inosservato.

Anche nel bel mezzo di un safari, la cantautrice Dua Lipa a quanto pare non ha abbandonato la...

L'abito e il taglio della cantante Christina Aguilera hanno fatto scalpore sul tappeto rosso.

La cantautrice americana Christina Aguilera non si è presentata al Breakthrough Prize 2026 solo per fare una comparsata....

Anne Hathaway fa scalpore con un voluminoso abito rosso

Vent'anni dopo aver interpretato Andy Sachs ne "Il diavolo veste Prada", l'attrice americana Anne Hathaway continua a brillare...

"Vivevo un incubo": un'attrice di Bridgerton rompe il silenzio sulla sua salute mentale.

Nota al pubblico per il suo ruolo nella serie "Bridgerton", l'attrice britannica Ruby Barker ha deciso di parlare...