Il nuovo taglio di capelli corto dell'attrice Jessica Chastain, a 49 anni, sta facendo scalpore.

Fabienne Ba.
@jessicachastain / Instagram

L'attrice e produttrice americana Jessica Chastain, nota da anni per i suoi lunghi capelli rossi e ondulati, ha sorpreso tutti il 18 aprile 2026. Si è presentata sul red carpet del Breakthrough Prize con un taglio di capelli radicalmente più corto che ha immediatamente attirato l'attenzione di tutti.

Un quadro pulito al Breakthrough Prize

È stata alla cerimonia del Breakthrough Prize 2026 a Santa Monica che Jessica Chastain ha svelato il suo nuovo look: un caschetto corto che si ferma appena sopra il mento, con una riga laterale ben definita. Il caschetto affilato, con riflessi ramati e pettinato dietro un orecchio, incorniciava il suo viso con un tocco moderno e preciso, in netto contrasto con la sua solita chioma ondulata.

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L'abito di Oscar de la Renta che riprende il taglio

Jessica Chastain ha abbinato questo nuovo taglio a un abito senza spalline decorato con motivi e orlo sfrangiato, permettendo così alla nuova acconciatura di essere la vera protagonista. Un girocollo di diamanti ha completato il look, senza orecchini, lasciando che tutta l'attenzione fosse concentrata sulla nuova pettinatura.

Il "taglio rapido" confermato su Instagram

Il giorno seguente, l'attrice ha condiviso su Instagram un video del dietro le quinte della sua trasformazione, un "prima e dopo" diretto dal suo parrucchiere Renato Campora, con la semplice didascalia: "Taglio netto". Le sue amiche hanno reagito prontamente, tra cui la cantautrice americana Julianne Hough, che le ha dato il benvenuto al "bob".

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Un'attrice che si fida del suo istinto

Jessica Chastain ha sempre sostenuto una certa libertà dalle tendenze: "Non presto molta attenzione alle tendenze della moda. Se una tendenza mi piace, la indosso, senza chiedermi se sia permessa", afferma. Una filosofia che si applica chiaramente anche ai suoi capelli, e che le si addice perfettamente.

L'attrice Jessica Chastain ha ammesso in passato di aver avuto "fantasie" riguardo alla tintura dei capelli di bianco, citando l'attrice e produttrice britannica Tilda Swinton come fonte d'ispirazione. Ora che ha fatto il grande passo con un caschetto corto, le speculazioni si moltiplicano...

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Sono Fabienne, scrittrice per il sito web The Body Optimist. Sono appassionata del potere delle donne nel mondo e della loro capacità di cambiarlo. Credo che le donne abbiano una voce unica e importante da offrire e mi sento motivata a fare la mia parte per promuovere l'uguaglianza. Faccio del mio meglio per sostenere iniziative che incoraggiano le donne a farsi sentire e a farsi sentire.
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