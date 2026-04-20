La cantante Mariah Carey, 57 anni, ha fatto scalpore con un abito nero e stivali di pelle.

Fabienne Ba.
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La cantautrice americana Mariah Carey non ha necessariamente bisogno di un tappeto rosso per fare colpo. Il 18 aprile 2026 è stata fotografata per le strade di New York con un look total black, chic ed elegante allo stesso tempo.

Il dettaglio che cambia tutto: la doppia cintura

Durante una semplice passeggiata a Manhattan, Mariah Carey ha sfoggiato uno dei suoi look più sorprendenti del momento. La cantante di "Vision of Love" ha reinterpretato il "tubino nero" con un tocco decisamente grintoso, ispirandosi all'estetica degli anni 2000. L'abito con scollatura profonda e orlo sopra il ginocchio è stato indossato sopra collant neri trasparenti. Il dettaglio più distintivo del look: una cintura con doppia fibbia che accentuava il punto vita, aggiungendo un tocco rock 'n' roll alla silhouette.

Mariah Carey ha continuato il tema della pelle con un trench lucido impreziosito da dettagli argentati, abbinato a stivali al ginocchio con tacco largo. Per completare il look, ha optato per occhiali da sole neri oversize, un anello a farfalla dorato e orecchini di diamanti. Un mix di "bling" discreto e un'attitudine "urban" che incarna perfettamente l'equilibrio stilistico che sta attualmente coltivando.

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Una settimana dedicata al monocromatico

Pochi giorni prima, Mariah Carey aveva già fatto due apparizioni memorabili al gala di Tiffany & Co. per il lancio della collezione "Blue Book 2026: Hidden Garden". Il primo look era un abito nero senza maniche con gonna lunga, abbinato a décolleté a punta ricoperte di paillettes argentate e una collana di diamanti. Il secondo look era un abito color avorio, a maniche lunghe e con scollo a spalle scoperte, stretto in vita da una cintura a catena dorata e completato da scarpe con tacco argentate.

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Mariah Carey, icona monocromatica per ogni occasione.

All'inizio dell'anno, a febbraio, Mariah Carey aveva già imposto questo stile monocromatico alla cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici, dove si è esibita con un abito bianco geometrico adornato da centinaia di cristalli, impreziosito da un boa di piume e da oltre 300 carati di diamanti taglio smeraldo di Levuma.

In sintesi, che si tratti di un abito da sera o di un look casual, Mariah Carey conferma una cosa: il suo senso dello stile è intramontabile.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Sono Fabienne, scrittrice per il sito web The Body Optimist. Sono appassionata del potere delle donne nel mondo e della loro capacità di cambiarlo. Credo che le donne abbiano una voce unica e importante da offrire e mi sento motivata a fare la mia parte per promuovere l'uguaglianza. Faccio del mio meglio per sostenere iniziative che incoraggiano le donne a farsi sentire e a farsi sentire.
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