Amal Clooney cambia radicalmente il suo stile e la cosa non passa inosservata.

Amal Clooney, avvocatessa libanese-francese-britannica e moglie dell'attore americano George Clooney, ha sempre incarnato l'eleganza classica sul red carpet: abiti lunghi, tagli impeccabili, capelli fluenti e uno stile raffinato e sobrio. Il 27 aprile 2026, ha deciso di sorprendere tutti rompendo con questa immagine senza tempo.

Il Gala del Premio Chaplin, una serata in omaggio a George

La 51ª edizione del Chaplin Award Gala si è tenuta all'Alice Tully Hall del Lincoln Center di New York, il più grande evento cinematografico annuale del Lincoln Center, che ogni anno premia i contributi più significativi al cinema. L'attore americano George Clooney è stato il premiato del 2026. Sul tappeto rosso, ha dichiarato a People che ricevere il premio è stato "pazzesco" e "un po' imbarazzante", ma anche "divertente". Quando gli è stato chiesto come si fosse preparato, ha scherzato: "Non ci si prepara, si beve".

Il miniabito viola di Balenciaga che rompe con tutti

Di solito Amal Clooney sfoggia un look iconico sul red carpet, ovvero un abito lungo fino ai piedi, quindi questo ha rappresentato una vera e propria novità. Per la 51ª edizione del Chaplin Award Gala, ha indossato un miniabito viola intenso della collezione Primavera 2026 di Balenciaga, disegnato da Pier Paolo Piccioli. Il corpetto a spalle scoperte era caratterizzato da un drappeggio simile a un mantello, ispirato al tulipano. La gonna, più corta e aderente, era rifinita con un inserto di tessuto sul retro che amplificava l'effetto voluminoso e a strati.

Amal Clooney ha completato il suo outfit con décolleté dorate a punta e una pochette dorata di Begüm Khan. Come gioielli, ha scelto Cartier: orecchini Panthère de Cartier con motivo leopardato e occhi di smeraldo, un bracciale Clash de Cartier e un anello Indomptables a forma di animale gioiello.

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Uno chignon e nuove mèches, una trasformazione totale

Il "cambiamento" non si è limitato all'abito. Amal è nota per i suoi lunghi capelli lucenti, ma il suo parrucchiere Dimitris Giannetos, che di recente le aveva schiarito il colore con delle mèches più chiare, ha optato per una rara coda di cavallo vaporosa, accentuando la sensazione di un nuovo look. Queste nuove ciocche sono state soprannominate "Le mèches La Panthère" dallo stilista, che le ha descritte come "audaci ma allo stesso tempo naturali e molto eleganti".

Uno sguardo che divide online

La reazione della stampa e degli utenti di internet è stata immediata e contrastante. Alcuni hanno elogiato l'audacia di questa rottura con il suo stile abituale, mentre altri hanno lamentato l'assenza della "sofisticata eleganza classica" che solitamente rende Amal Clooney una delle persone meglio vestite al mondo.

Questo tipo di dibattito serve principalmente a ricordare come l'aspetto delle donne continui a essere scrutinato, commentato e giudicato in modo eccessivo. Né i loro corpi né le loro scelte di abbigliamento dovrebbero essere oggetto di costante valutazione pubblica. E soprattutto, "modernità" o "audacia" non sono incompatibili con l'eleganza: il fatto che Amal Clooney indossi un abito corto non la rende meno chic. Lo stile non si misura dalla lunghezza dell'orlo o dall'adesione a regole rigide.

Un miniabito viola, uno chignon, gioielli leopardati: Amal Clooney non era solita sorprendere. Ma alla 51ª edizione del Chaplin Award Gala, lo ha fatto. Che il cambiamento piaccia o meno, dimostra una cosa: anche dopo anni di red carpet, è ancora capace di far parlare di sé.