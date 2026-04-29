"Amo la mia cicatrice": la cantante Tyla denuncia il fotoritocco delle sue fotografie.

La cantante, cantautrice e ballerina sudafricana Tyla non è mai stata una persona che si tira indietro quando si tratta di esprimere il proprio disappunto. Nel primo "Beauty Zine" della rivista i-D, pubblicato il 21 aprile 2026, ha parlato apertamente del fotoritocco e della pressione di dover essere perfetti, con una franchezza che ha subito trovato riscontro.

"I social media ti fanno davvero sentire come se dovessi essere perfetto."

La rivista britannica di moda, musica, arte e gioventù i-D ha lanciato nella primavera del 2026 la sua prima fanzine interamente dedicata alla bellezza: un grande formato patinato con copertina reversibile – Tyla su un lato per la sezione femminile e il modello Shaid sull'altro per la sezione maschile. Tyla appare su due copertine diverse e all'interno: un'intervista scritta da Laetitia Lotthé e una sessione di domande e risposte filmata, disponibile sul canale YouTube della rivista.

È stato in questa intervista che Tyla ha pronunciato le sue parole più incisive. "I social media ti fanno davvero sentire come se dovessi essere perfetta, il che è totalmente irrealistico. C'è tanta bellezza nell'imperfezione... persino nei denti!" La cantante mette in luce una tendenza che trova assurda: l'ossessione per i denti perfettamente bianchi e dritti, che, a suo dire, nega ogni individualità.

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"Ho una grande cicatrice sul braccio e la adoro."

"Quella ragazza che state guardando probabilmente desidera qualcosa che avete voi. Ho una grossa cicatrice sul braccio e la adoro. Amo il mio neo. Amo l'imperfezione nella mia arte, nelle mie creazioni visive, nella mia musica, nel mio corpo", spiega Tyla. Queste parole senza filtri contrastano nettamente con la narrazione patinata che si trova di solito sulle copertine delle riviste di bellezza, e hanno immediatamente scatenato una reazione tra i suoi fan su Instagram.

Un'identità di bellezza costruita lontano dalle pressioni sociali.

Tyla ci ricorda inoltre che la sensazione di mancanza è universale e umana: "Non avere ciò che desideri non significa che tu valga di meno". Cresciuta a Johannesburg (Sudafrica), racconta di aver costruito fin da piccola un rapporto personale con la bellezza, lontano dagli standard imposti: si intrufolava di nascosto nei bagni della scuola con l'eyeliner, imparava a intrecciare i capelli delle sorelle e sperimentava senza sosta.

Un messaggio che arriva al momento giusto

Questa dichiarazione arriva poche settimane prima dell'uscita del suo secondo album, "APOP", prevista per il 24 luglio 2026, i cui singoli "Chanel" e "She Did It Again", con la partecipazione della cantautrice svedese Zara Larsson, hanno già riscosso un successo mondiale. Per un'artista che si prepara a "una nuova era", abbracciare le proprie "imperfezioni" sulla copertina di una rivista di bellezza non è una coincidenza: è una dichiarazione d'intenti.

Una cicatrice mostrata con orgoglio, un neo abbracciato, un dente storto celebrato: Tyla non ha aspettato di essere "perfetta" secondo i canoni della società per lasciare il segno. Ed è proprio questo che rende il suo messaggio potente quanto la sua musica.