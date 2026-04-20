L'attrice Diane Kruger, 49 anni, ha fatto scalpore con un abito degno di un'opera d'arte.

Esistono abiti che trascendono la moda e sfiorano l'arte. È proprio questo l'effetto prodotto dall'attrice tedesca Diane Kruger al lancio della nuova collezione di Tiffany & Co., con un abito scultoreo che è diventato immediatamente virale.

Un evento prestigioso a New York

Il 16 aprile 2026, Tiffany & Co. ha ospitato un gala a New York per celebrare il lancio della sua nuova collezione di alta gioielleria, "Blue Book 2026: Hidden Garden". L'evento si è svolto presso il Park Avenue Armory di Manhattan e ha riunito una schiera di celebrità, una più elegante dell'altra.

Tra gli ospiti erano presenti l'attrice americana Amanda Seyfried, l'attrice e produttrice britannica Naomi Watts, l'attrice e regista americana Chase Sui Wonders e la cantautrice americana Teyana Taylor.

Un abito come un dipinto

Diane Kruger ha fatto sensazione con un abito senza spalline di Sabina Bilenko Couture della collezione Primavera 2026, il cui ricamo era assolutamente sbalorditivo. Il ricamo non si limitava a evocare la natura, ma costruiva un'intera scena. Il pavone, i motivi architettonici e i delicati volute vegetali formavano un vero e proprio paesaggio gioiello, che riecheggiava perfettamente il filo conduttore narrativo della collezione "Hidden Garden".

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Check The Tag (@checkthetag)

Una palette di colori in armonia con Tiffany

Il corpetto semitrasparente e dalla struttura delicata era ricoperto di perle e ricami che evocavano minuscoli tesori sottomarini. La gonna, invece, completava una silhouette fluida e preziosa. L'attrice Diane Kruger ha impreziosito il look con gioielli Tiffany & Co., rafforzando la perfetta armonia tra l'abito e il tema della serata.

In breve, Diane Kruger sa come trasformare un red carpet in un vero e proprio momento di moda, e questa sera non ha fatto eccezione. L'attrice tedesca conferma ancora una volta il suo status di icona di stile, capace di indossare una creazione di haute couture con disinvoltura e personalità innegabile.