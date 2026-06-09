Serie "Euphoria": Alexa Demie spiega perché una scena l'ha messa profondamente a disagio

Alexa Demie sta lentamente emergendo dalla nebbia della fama. L'attrice e modella americana, che interpreta Maddy Perez in "Euphoria" (HBO), ha appena rilasciato una rara dichiarazione sui suoi anni sul set. E in particolare su una scena che, a distanza di anni, continua a pesarle molto.

La paura di perdere il suo ruolo, piuttosto che la pressione da parte di chiunque.

L'ammissione è diretta. Molto giovane quando la serie è iniziata – trasmessa per la prima volta nel 2019 – Alexa Demie racconta di aver ripetutamente accettato di girare scene senza vestiti per paura di essere sostituita. "Pensavo che se avessi detto di no a quelle scene, non avrei ottenuto la parte, non perché qualcuno me l'avesse detto. Ma perché ero così giovane e non lo sapevo", ha confidato in un'intervista a The Hollywood Reporter . Questa sfumatura illustra quanto possa essere taciuta la pressione nell'industria cinematografica, un retaggio di una cultura delle riprese di cui molte attrici ora si stanno facendo portavoce.

Una scena in particolare la sconvolse

Tra le scene menzionate da Alexa Demie, una in particolare spicca: una sequenza in cui il suo personaggio tradisce Nate, interpretato da Jacob Elordi. "Non sto dicendo che non mi piaccia il sesso, e penso che possa essere rappresentato in modo splendido. So anche che la serie descrive la vita di ragazze adolescenti. Ma una volta girata quella scena, mi sono resa conto: 'Ok, non mi piace come mi fa sentire'". Un'affermazione che trova riscontro in diversi punti di vista. Lungi dall'essere un rifiuto di principio, Alexa Demie si riferisce piuttosto a una sensazione fisica e intima, un disagio che non aveva pienamente previsto quando ha accettato di girare la scena.

Una squadra che ha saputo ascoltare, un precedente che non si è ripetuto.

Buone notizie: i commenti di Alexa Demie dopo le riprese sono stati ascoltati. "Ho detto qualcosa dopo, e tutti si sono dimostrati molto comprensivi", spiega. Di conseguenza, non le è mai più stato chiesto di girare quel tipo di scena. Questo caso esemplare riflette i recenti cambiamenti sui set cinematografici. Dopo il movimento #MeToo, i coordinatori di scene di intimità sono gradualmente diventati i garanti del consenso informato per attori e attrici: un ruolo relativamente nuovo, ma ormai quasi standard nelle serie HBO come "Euphoria".

Una controversia più ampia riguardante la serie

La testimonianza di Alexa Demie si inserisce in un contesto particolare. Diverse scene "audaci" dell'ultima stagione sono state oggetto di ampie discussioni, in particolare quelle che coinvolgono Sydney Sweeney, che interpreta Cassie. Già nel 2023, l'attrice aveva difeso pubblicamente il creatore della serie, Sam Levinson: "Se qualcosa non ci metteva a nostro agio, lo dicevamo tutti. (...) È difficile vedere qualcuno completamente trascinato nel fango dal pubblico e dai media quando non c'è nessuno presente. Noi c'eravamo". Conclusa di recente dopo tre stagioni, "Euphoria" lascia un'importante eredità culturale, ma anche un dibattito aperto su come le giovani attrici vivono le riprese delle scene più esplicite.

Attraverso questa testimonianza, Alexa Demie offre uno sguardo raro sulla realtà che si cela dietro le quinte di alcune delle attrici più famose di Hollywood. Ci ricorda inoltre una verità fondamentale: su un set cinematografico, la libertà di dire di no non è mai così semplice come sembra, soprattutto per chi è agli inizi. Il suo racconto, ora pubblico, è un invito: alle produzioni ad ascoltare con più attenzione e alle giovani attrici a tutelarsi meglio.