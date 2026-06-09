L'outfit della tennista Naomi Osaka, composto da pantaloncini e tacchi alti, ha suscitato diverse reazioni.

Naomi Osaka continua a rivoluzionare i canoni del tennis e della moda. Recentemente, la campionessa giapponese ha fatto parlare di sé non sui campi da gioco ufficiali, bensì a un evento parigino.

Una silhouette che va controcorrente

Nelle immagini che sono poi circolate, Naomi Osaka posa, racchetta in mano, su un campo in terra battuta allestito nel cortile di un hotel parigino, sotto ombrelloni a righe rosse e bianche. Indossa pantaloncini di jeans e una camicia nera ampia. Una fascia per capelli con una stampa è l'unico tocco grafico dell'outfit. Sono soprattutto i suoi tacchi a spillo neri ad aver attirato l'attenzione: una scelta completamente inaspettata rispetto alle scarpe da ginnastica che ci si aspetterebbe su una superficie del genere.

Il contrasto che fa discutere: sport contro tacchi

Sui social media, il look di Naomi Osaka ha immediatamente scatenato una raffica di commenti. Alcuni l'hanno vista come una scelta audace che mescolava stili diversi, accostando l'immagine del tennis in bianco a quella di un dress code molto più sofisticato. Altri, invece, l'hanno trovata un contrasto troppo netto, che trasformava il campo da tennis in una sfilata di moda.

In realtà, Naomi Osaka, quattro volte campionessa del Grande Slam, ha coltivato per anni questo mix di generi: atleta di altissimo livello che è anche modella per Louis Vuitton, ambasciatrice Nike che collabora con stilisti di moda, madre attiva che posa con la figlia Shai sulle riviste più all'avanguardia.

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Un'impronta stilistica forte

Non è la prima volta che Naomi Osaka trasforma un evento tennistico in un momento da copertina. Al Roland-Garros 2026, è entrata sul campo Suzanne-Lenglen con un corsetto nero sormontato da un abito dorato ispirato alla Torre Eiffel, disegnato da Nike e Kevin Germanier. Agli Australian Open dello scorso gennaio, ha optato per un outfit ispirato alle meduse, con velo e ombrellino, creato in collaborazione con lo stilista londinese Robert Wun.

Ad ogni partita, lo stesso messaggio: liberarsi dal codice dell'uniforme del tennis bianco e fare dei campi uno spazio di espressione personale. "Non mi interessano le critiche. Vengo a giocare a tennis, non a fare una sfilata di moda. E se gli altri vogliono fare una sfilata di moda, che lo facciano pure", ha confidato di recente, in risposta ai giornalisti che avevano denunciato le sue scelte di abbigliamento.

Un approccio che va oltre la semplice scelta degli abiti.

Più che un semplice outfit, si tratta di una vera e propria identità visiva che sta emergendo: quella di un'atleta che rivendica il diritto di giocare indossando abiti di alta moda e di osare in campo come in strada. L'abbinamento di shorts e tacchi di questa apparizione parigina si inserisce in un movimento più ampio: quello di una generazione di giocatrici che non chiedono più il permesso alla federazione prima di affermare la propria individualità.

Con la sua ultima apparizione in shorts e tacchi, Naomi Osaka ci ricorda perché è diventata una delle atlete più seguite nel mondo della moda. È una giocatrice che si rifiuta di scegliere tra performance atletica ed espressione stilistica.