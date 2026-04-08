A 76 anni, l'attrice Meryl Streep ha fatto sensazione a Tokyo indossando un tailleur gonna vintage.

Durante la sua permanenza a Tokyo per promuovere il film "Il diavolo veste Prada 2", Meryl Streep ha confermato ancora una volta il suo status di icona di stile. L'attrice americana ha fatto sensazione con un tailleur gonna d'ispirazione retrò, simbolo del notevole ritorno di questo capo iconico.

Una presenza di rilievo durante il tour mondiale del film.

Meryl Streep ha visitato Tokyo nell'ambito del tour promozionale del film "Il diavolo veste Prada 2", in uscita nelle sale a maggio 2026. Questo sequel del film cult del 2006 segna il ritorno dell'attrice nei panni di Miranda Priestly, personaggio diventato un punto di riferimento nel mondo della moda.

Meryl Streep era accompagnata da diversi membri del cast, tra cui l'attrice americana Anne Hathaway, presente anche lei per presentare questo nuovo capitolo, molto atteso dai fan. Durante questa apparizione pubblica nella capitale giapponese, Meryl Streep ha catturato l'attenzione dei fotografi con un'elegante silhouette ispirata all'alta moda classica.

Un tailleur gonna Chanel ispirato alla tradizione dell'alta moda.

Per questo evento, Meryl Streep ha indossato un tailleur gonna Chanel della collezione Métiers d'Art 2026, disegnato da Matthieu Blazy. L'outfit si distingueva per il taglio strutturato e i dettagli grafici, che coniugavano modernità e richiami vintage.

L'ensemble vermiglio, composto da giacca e gonna midi, presentava una stampa grafica a contrasto con frange nere decorative. Il look era completato da décolleté bicolore con cinturino alla caviglia, una borsa strutturata e occhiali da sole oversize, un elemento distintivo del personaggio interpretato da Miranda Priestly nel film. Questo outfit fa parte di una serie di look ispirati all'universo cinematografico, pensati per richiamare l'eredità fashion del franchise.

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Il tailleur gonna conferma il suo ritorno tra le tendenze del 2026.

Associato a lungo alle cosiddette silhouette professionali degli anni '80 e '90, il tailleur gonna ha visto un rinnovato interesse sulle passerelle e per le strade da diverse stagioni a questa parte. Diverse case di moda hanno recentemente rivisitato questo capo iconico con tagli modernizzati e tessuti contemporanei.

La presenza di Meryl Streep a Tokyo illustra questa evoluzione stilistica, fondendo riferimenti classici con interpretazioni contemporanee. Il ritorno del tailleur gonna si inserisce nella più ampia tendenza del "power dressing", che enfatizza abiti strutturati associati all'affermazione di sé.

Un'attrice indissolubilmente legata al mondo della moda.

Fin dall'uscita del primo film nel 2006, il personaggio di Miranda Priestly è diventato una figura di spicco nella cultura popolare legata alla moda. Il secondo capitolo riunisce diversi membri del cast originale, tra cui l'attrice britannico-americana Emily Blunt e l'attore americano Stanley Tucci, e introduce nuovi attori.

Il lungometraggio è diretto da David Frankel e scritto da Aline Brosh McKenna. Il tour promozionale internazionale pone particolare enfasi sulle scelte stilistiche degli attori, ampliando l'identità visiva del film e la sua influenza sul settore della moda.

Attraverso le sue apparizioni pubbliche, Meryl Streep continua a dimostrare come la moda possa accompagnare diverse generazioni di attrici. La sua scelta di un tailleur gonna ispirato agli archivi dell'alta moda dimostra la capacità di certi capi di trascendere i decenni pur mantenendo la loro rilevanza contemporanea. Questa apparizione a Tokyo conferma inoltre l'importanza dei tour promozionali come vetrine per gli stilisti e come spazi di espressione stilistica per i personaggi pubblici.