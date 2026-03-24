Con un completo di pizzo, questa modella americana sfoggia un look "audace".

La modella e attrice americana Camila Morrone ha sfoggiato un look chic con un completo di pizzo nero alla première della serie televisiva americana "Something Very Bad Is Going To Happen" a Los Angeles.

Un completo strutturato in pizzo a due pezzi

Per l'evento Netflix all'Egyptian Theatre del 20 marzo 2026, Camila Morrone ha optato per un completo nero traforato: un crop top e una lunga e delicata gonna di pizzo impreziosita da sottili micro-paillettes. La gonna, con uno spacco laterale, slanciava la sua silhouette, mentre la trama traforata creava un sofisticato effetto che catturava con discrezione la luce dei flash. Questa scelta si sposava perfettamente con un'estetica "gotica elegante", in perfetta sintonia con l'atmosfera del film horror dei fratelli Duffer.

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Linee pulite e un atteggiamento sicuro.

Camila portava i capelli mossi e un trucco naturale che esaltava l'incarnato e i lineamenti. Senza accessori superflui, trasmetteva un'aria sicura di sé: spalle dritte, sguardo diretto verso la fotocamera. Come la modella, attrice e scrittrice americana Emily Ratajkowski, indossava questo tipo di outfit con disinvoltura, trasformando una silhouette minimalista in una dichiarazione di stile di grande impatto.

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Questo look celebra in definitiva un approccio alla moda incentrato sulla struttura del corpo, con pizzi testurizzati che giocano con i volumi e trasparenze controllate. I suoi co-protagonisti, l'attore canadese Adam DiMarco (in un abito nero aderente) e la regista Haley Z. Boston (in un abito nero con corsetto), hanno completato questa uniformità scura, creando un'armonia visiva attorno al tema del film. Camila si è così affermata come figura centrale della serata.

In breve, Camila Morrone ha trasformato l'ensemble di pizzo in un vero capolavoro di moda. La sua maestria nello styling minimalista e la sua presenza sicura rendono questo look un trionfo, confermando il suo status di icona contemporanea del red carpet.