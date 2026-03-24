Con un completo di pizzo, questa modella americana sfoggia un look "audace".

Léa Michel
@camilamorrone / Instagram

La modella e attrice americana Camila Morrone ha sfoggiato un look chic con un completo di pizzo nero alla première della serie televisiva americana "Something Very Bad Is Going To Happen" a Los Angeles.

Un completo strutturato in pizzo a due pezzi

Per l'evento Netflix all'Egyptian Theatre del 20 marzo 2026, Camila Morrone ha optato per un completo nero traforato: un crop top e una lunga e delicata gonna di pizzo impreziosita da sottili micro-paillettes. La gonna, con uno spacco laterale, slanciava la sua silhouette, mentre la trama traforata creava un sofisticato effetto che catturava con discrezione la luce dei flash. Questa scelta si sposava perfettamente con un'estetica "gotica elegante", in perfetta sintonia con l'atmosfera del film horror dei fratelli Duffer.

Linee pulite e un atteggiamento sicuro.

Camila portava i capelli mossi e un trucco naturale che esaltava l'incarnato e i lineamenti. Senza accessori superflui, trasmetteva un'aria sicura di sé: spalle dritte, sguardo diretto verso la fotocamera. Come la modella, attrice e scrittrice americana Emily Ratajkowski, indossava questo tipo di outfit con disinvoltura, trasformando una silhouette minimalista in una dichiarazione di stile di grande impatto.

Riprendendo la collezione Primavera Autunno 2026

Questo look celebra in definitiva un approccio alla moda incentrato sulla struttura del corpo, con pizzi testurizzati che giocano con i volumi e trasparenze controllate. I suoi co-protagonisti, l'attore canadese Adam DiMarco (in un abito nero aderente) e la regista Haley Z. Boston (in un abito nero con corsetto), hanno completato questa uniformità scura, creando un'armonia visiva attorno al tema del film. Camila si è così affermata come figura centrale della serata.

In breve, Camila Morrone ha trasformato l'ensemble di pizzo in un vero capolavoro di moda. La sua maestria nello styling minimalista e la sua presenza sicura rendono questo look un trionfo, confermando il suo status di icona contemporanea del red carpet.

Léa Michel
Léa Michel
Appassionata di skincare, moda e cinema, dedico il mio tempo a esplorare le ultime tendenze e a condividere consigli stimolanti per sentirsi bene nella propria pelle. Per me, la bellezza risiede nell'autenticità e nel benessere, ed è questo che mi motiva a offrire consigli pratici per coniugare stile, cura della pelle e realizzazione personale.
Article précédent
"Non abbastanza formosa": quest'attrice è stata criticata per il suo aspetto.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

"Non abbastanza formosa": quest'attrice è stata criticata per il suo aspetto.

L'attrice americana Emily Rudd, che interpreta Nami nell'adattamento live-action di "One Piece" su Netflix, è spesso oggetto di...

Sulla spiaggia, questa cheerleader mette in mostra la sua silhouette con un look da "sirena".

Sulla spiaggia delle Hawaii, Kleine Powell, cheerleader dei "Dallas Cowboys", sfoggia la sua silhouette in un outfit ultra-colorato,...

"La vita può essere bella anche senza un marito": questa cantante parla apertamente delle pressioni che circondano il matrimonio.

La cantautrice, musicista e attrice americana Olivia Rodrigo afferma apertamente che "si può essere felici anche senza un...

Dopo una scena intima, questa star di Bridgerton si confida su un momento difficile.

Le riprese di scene intime sono parte integrante di molte produzioni contemporanee, ma queste sequenze possono rappresentare una...

Quest'attrice racconta la sua battaglia contro la dipendenza e cosa l'ha aiutata a superarla.

Nota per i suoi ruoli memorabili in televisione e al cinema, Natasha Lyonne ha parlato apertamente del suo...

Sulla sabbia, Dua Lipa condivide un momento tenero con il suo fidanzato

La cantautrice britannica Dua Lipa ha infiammato Instagram con una carrellata di foto affettuose scattate in spiaggia con...