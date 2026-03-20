A 43 anni, quest'attrice indiana ha fatto scalpore indossando un abito argentato.

L'attrice, cantante, produttrice, scrittrice e modella indiana Priyanka Chopra Jonas ha recentemente fatto scalpore al Vanity Fair Oscar Party 2026 con un abito argentato scintillante abbinato a sandali minimalisti.

Un abito metallico che cattura la luce

Per il ricevimento post-cerimonia al Los Angeles County Museum of Art, Priyanka Chopra Jonas ha cambiato il suo abito bianco da cerimonia con una creazione color argento chiaro con finitura metallica. L'abito asimmetrico presentava un design monospalla, con una spallina alta sul fianco da un lato e una lunga gonna fluida dall'altro, creando un gioco di linee. Il bordo in pelliccia tono su tono ha aggiunto un tocco di glamour hollywoodiano a questo capo già di per sé abbagliante.

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Sandali minimalisti

Ai piedi, Priyanka Chopra Jonas indossava dei sandali, un modello iconico con sottili cinturini in raso e un vertiginoso tacco a spillo. Di un caldo color marrone, questi sandali affusolati si abbinavano perfettamente ai dettagli in pelliccia dell'abito. La combinazione tra abito argentato e sandali creava un look sofisticato ma sobrio, che manteneva Priyanka – e non gli accessori – al centro dell'attenzione.

Una coppia super elegante con Nick Jonas

Al suo fianco, il marito, il cantautore e attore americano Nick Jonas, ha optato per un abito doppiopetto beige che accentuava la lucentezza metallica dell'abito della moglie, una scelta diversa dal più classico smoking nero indossato per la cerimonia. Mano nella mano sul tappeto rosso, la coppia è stata tra le più notate della serata, ricevendo numerosi complimenti e foto sui social media per la loro perfetta coordinazione.

Dopo aver incantato il pubblico con un abito piumato sul palco degli Oscar, questo vestito argentato ha confermato il suo status di icona di stile, capace di passare dal "dramma dell'alta moda" al minimalismo chic in un batter d'occhio. Priyanka Chopra Jonas è radiosa!