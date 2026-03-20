Senza trucco, Jessica Alba svela la sua routine per una pelle radiosa.

Senza trucco, l'attrice, modella e imprenditrice americana Jessica Alba svela la sua routine per una pelle radiosa, immortalata in un "selfie spontaneo" prima del Vanity Fair Oscar Party 2026.

Un selfie incredibilmente naturale

Il 19 marzo 2026, Jessica Alba ha condiviso un selfie senza trucco che metteva in mostra il suo incarnato radioso. Pubblicata dalla sua consulente di bellezza per la serata, la foto ritrae Jessica subito dopo un trattamento viso Signature Healing Growth Factor Lift. L'obiettivo: un incarnato luminoso e dall'aspetto naturale.

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La routine decodificata

Il protocollo inizia con un detergente idratante, seguito da uno spray probiotico per riequilibrare il microbioma cutaneo. Vengono poi applicati diversi sieri: Multi Peptides & Growth Factor per un effetto lifting, Copper Tripeptide per riparare, seguiti da una crema contorno occhi rassodante e un balsamo labbra riparatore. Il risultato? Una pelle radiosa, pronta per il red carpet.

Il suo rituale di "preparazione" in video

Jessica Alba ha anche pubblicato un video in cui si prepara applicando un siero, dei patch per gli occhi e una luce LED, prima di un trucco smokey eyes sui toni del marrone, guance abbronzate e labbra rosa lucide. Con un matcha in mano, i suoi capelli castani sono acconciati in una voluminosa piega mentre le sue lunghe unghie sono decorate con un'elegante french manicure. Un'immagine toccante mostra il suo compagno, l'attore americano di origini colombiane e messicane Danny Ramirez, che la abbraccia.

Un ultimo sguardo in scintillante nero Valentino

Per il party post-Oscar, Jessica Alba ha indossato un abito nero tempestato di paillettes e piume, una collana Chopard, una pochette Ahikoza By Bram e décolleté a punta. Questo contrasto tra grezzo e lussuoso ha illustrato perfettamente la sua filosofia: una base sana esalta qualsiasi trucco.

In breve, Jessica Alba dimostra che a 44 anni è possibile ottenere un incarnato radioso con una routine che non richiede trucco superfluo. Ha svelato i segreti per una "pelle da star", accessibili e scientificamente provati.