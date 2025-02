Ce défilé audacieux célèbre les courbes comme jamais… et c’est éblouissant !

En marge de la Fashion Week de New York, la marque de prêt-à-porter Selkie a présenté sa nouvelle collection sur des silhouettes féminines variées, de toutes les morphologies et de toutes les carnations. Pour l’occasion, elle a transformé ses mannequins en véritables déesses contemporaines. Ces muses badass ont tutoyé le catwalk avec des pièces à la croisée du rococo et du style champêtre sur le dos. Une mise en scène hors du temps sublimée par des top-modèles très actuelles. Ce défilé, entre grâce et impertinence, est une ode aux corps singuliers des femmes. Des images divines, à la gloire de la diversité, qui devraient être « normales » sur la scène mode et non pas « extraordinaires ».

La diversité corporelle dans toute sa splendeur

Alors que la Fashion Week convertit volontiers ses modèles en cintre ambulant et braque les projecteurs sur des corps « uniformes », la marque Selkie rend hommage à toutes les femmes, sans exception. Les rondes, les fines, les blanches, les métissées, les valides et les porteuses de handicap. Pour la griffe américaine, à la signature poétique et aux influences vintage, chaque corps mérite la lumière. Une volonté d’inclusivité qu’elle a d’ailleurs concrétisée dans son dernier défilé, encore plus retentissant que les précédents.

Pour incarner sa nouvelle collection, symboliquement baptisée « Libertine », elle a plébiscité des mannequins « hors standards », qui bravent joliment les lois de la mode. Elle a volontiers enfreint la règle de la taille 34, du mètre 80 et de la taille fine pour valoriser ces femmes, régulièrement accusées d’être « trop » ou « pas assez ». Derrière les robes matelassées, les colliers de perles et les perruques sculpturales d’époque, point de mimétisme. Les mannequins, hissées dans ce tableau digne de la Renaissance, ont toutes leurs particularités.

Métamorphosées en marquises 2.0 pour être dans le thème du défilé, elles ont enchanté le public. Sur le catwalk, des rondeurs, des teints ébène, des yeux bridés, mais aussi des fauteuils roulants et des tatouages éphémères semblables à de belles tapisseries. Ce n’est pas la première fois que Selkie célèbre les femmes sous toutes leurs coutures. Le body positivisme est même une philosophie qui rythme chacun de ses shows.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Aaron Royce (@aaronjdroyce)

Des pièces oniriques pensées pour flatter le corps

Ce qui a retenu l’attention du public et capté tous les regards admiratifs, ce sont aussi les pièces monumentales érigées sur ces silhouettes féminines. La marque Selkie, toujours fidèle à elle-même, a un goût prononcé pour le style romantico-kitsch et pour l’esthétique cottagecore. Dans cette toile, plus vraie que nature, les matières dansent avec le corps des mannequins.

Froufrous imposants, coupe bouffante, dentelle en abondance, ruban à foison et textures délibérément voluptueuses… ces vêtements, qui semblent tout droit sortis d’un rêve ou d’une fable à la Lewis Caroll, épousent et révèlent les formes. Chaque création est le fruit d’une imagination débordante et d’un esprit fantaisiste. Ces robes, dignes du dressing de Daphne Bridgerton ou de Madame de Pompadour, sont d’une extravagante poésie. Expressives, inventives et majestueuses, elles en imposent sur le corps des mannequins, mais pas au point de les effacer. Bien au contraire, elles soulignent leur prestance et leur charme naturel. Elles sont à la hauteur de leur destinataire : uniques.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Channing Smith (@artchanning)

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Sarah Chiwaya (@curvily)

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Delphine (@delphineclowe)

Une mise en scène décomplexée et désinvolte

Selkie a un véritable don pour la mise en scène, qui en l’occurrence, s’avère théâtrale. L’attitude désintéressée et effrontée des mannequins contraste avec les tenues, de nature plutôt sage. Les muses ne se contentent pas d’aligner un pas devant l’autre, la mine fermée et les sourcils froncés. Elles avancent avec une certaine nonchalance qui semble dire « vous ne m’impressionnez pas ».

L’une d’elles s’élance sur le catwalk bâton de glace en main et snobe adroitement le parterre d’invités. Une autre s’invite sur le parquet, l’épaule dénudée tandis que la prochaine porte un masque de licorne sur le visage. Tout est fait pour projeter le public dans une autre dimension. Avec cette narration originale, Selkie confère à ses mannequins une aura impressionnante et les pare d’une noble confiance.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Kristen Bateman (@kristenvbateman)

Le défilé Selkie ne ressemble à aucun autre. À la fois glamour, baroque et enchanteur, il délivre une leçon précieuse de style et d’acceptation de soi. Une prestation mode d’anthologie qui ne surprend guère venant de cette marque allant de XXS au 6XL.