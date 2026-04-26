Vedere pericoli ovunque: perché a volte il nostro cervello adotta questo riflesso

Il tuo cervello lampeggia costantemente di rosso. È come se avessi una sirena d'allarme impiantata nella mente che non riesci a spegnere. Anche nelle situazioni più banali, senza alcuna minaccia apparente, rimani in stato di allerta. Quando si tratta di immaginare gli scenari peggiori, hai più creatività di qualsiasi regista professionista. Vedere il pericolo ovunque non è segno di debolezza o di un tratto caratteriale timoroso.

Un sintomo tipico dell'ipervigilanza

Qualcuno ti cammina tranquillamente alle spalle? Immediatamente immagini un malvivente che ti ruba la borsa. Un'auto ti tallona nel traffico? Ti vedi già mentre firmi il verbale dell'incidente sul ciglio della strada. Un amico ci mette un po' a rispondere al tuo messaggio? Pensi che sia arrabbiato con te o che stia tramando qualcosa contro di te, quando in realtà è solo occupato. Il tuo capo ti convoca per una riunione senza darti ulteriori dettagli? Ti prepari a fare le valigie e a scrivere un biglietto di saluto ai tuoi colleghi.

La diagnosi è chiara: vedi pericoli ovunque, persino in ambienti calmi e tranquilli. I tuoi cari non esitano a definirti "paranoica" o "una drammatica". Eppure, sobbalzare al minimo rumore, temere una rottura al primo litigio mentre fai il bucato o avere paura di essere morsa da un cane è estenuante. Sei costantemente in modalità "allarme". Il tuo cervello funziona come se dovesse proteggerti in ogni momento. Preferisce sbagliarsi, vedendo un pericolo inesistente, piuttosto che non accorgersi di uno reale.

Affermare di essere semplicemente "tesi", "nervosi" o "vulnerabili" è una semplificazione eccessiva e pericolosa. Spesso, vedere pericoli ovunque e rimanere costantemente in stato di allerta riflette un'eccessiva vigilanza. "L'ipervigilanza agisce come un rilevatore di fumo, scandagliando costantemente l'ambiente circostante alla ricerca di qualsiasi potenziale minaccia, anche quando è improbabile", spiega lo psicologo clinico Dr. Joe Oliver a Refinery29 . È un meccanismo di sopravvivenza . Il disturbo da stress post-traumatico, l'insicurezza e i disturbi dell'attaccamento forniscono terreno fertile e carburante. In breve, se hai subito un intenso shock emotivo, mantieni inconsciamente questo atteggiamento "difensivo".

Un segno di ansia anticipatoria

I tuoi pensieri sarebbero un ottimo spunto per film distopici come "Black Mirror" o serie drammatiche. Se ti ossessioni per un evento imminente al punto da considerare ogni possibile scenario, e i palmi delle mani ti sudano e il cuore ti batte forte ben prima di quel fatidico giorno, non si tratta più di ipervigilanza, ma di ansia anticipatoria. Ovvero, la paura di un momento anche se è ancora lontano nel futuro.

Hai un esame medico in programma, ma non riesci a relativizzare le cose: i risultati saranno sicuramente negativi o suggeriranno un tumore. E mentre stai per partire per le vacanze, ti tornano in mente le immagini della tua auto, completamente distrutta e svuotata, come se l'incidente fosse inevitabile.

Vedere pericoli ovunque, anche dove gli altri notano dettagli insignificanti, non è solo un pessimismo pervasivo; è una forma di ansia particolarmente debilitante. Può derivare dall'infanzia, da un ambiente instabile o da un trauma. Se sei stato vittima di molestie per strada, di un furto con scasso o hai assistito a una scena di violenza, ti comporti come se un assassino ti stesse costantemente dando la caccia. Ed è umano.

"Se la nostra integrità fisica o mentale, o quella di una persona cara, è in pericolo, il nostro rapporto con la morte e con il mondo si altera. Il cervello può giungere alla conclusione che questo mondo sia pericoloso e iniziare a sovrastimare i rischi", spiega lo psichiatra David Gourion a TF1 .

L'effetto collaterale delle notizie oppressive

Come possiamo non pensare al peggio quando la televisione dipinge l'immagine di un mondo in rovina, senza futuro? È difficile mantenere un atteggiamento positivo di fronte a notizie così cupe, a questi conflitti incessanti, a queste famigerate carenze e a questa violenza endemica. La parola "crisi" viene ripetuta all'infinito dai conduttori dei telegiornali, le immagini sono di una brutalità sconvolgente e le notizie sono raramente positive. E per quanto ci si sforzi di prendere le distanze, queste notizie morbose alterano il nostro modo di pensare e la nostra suscettibilità alla paura. Questo malessere, che è chiaramente il malessere del nostro tempo, ha persino un nome perché è così diffuso: ansia informativa .

La ricerca è unanime: più si guardano immagini tragiche e angoscianti trasmesse in televisione, più aumenta il livello di stress. Secondo uno studio rivelatore, le persone che hanno seguito per sei ore l'attentato alla maratona di Boston si trovavano in uno stato più critico rispetto a coloro che hanno vissuto l'attacco in prima persona.

Vedere pericoli ovunque non è una debolezza, ma un eccesso di prudenza. Come una guardia del corpo troppo zelante che ha solo bisogno di rassicurazioni... per poter finalmente respirare. La buona notizia è che questo riflesso non è inevitabile. Il cervello è malleabile ed è possibile rieducare gradualmente questa tendenza a vedere pericoli ovunque, in modo da non sentirsi più come una preda o una calamita per la sfortuna.