Il risveglio precoce durante il sonno: da dove deriva questo sorprendente meccanismo?

Dopo una tazza di camomilla e aver ascoltato un po' di rumore bianco, stai per addormentarti. Sei praticamente sul punto di addormentarti quando improvvisamente il tuo corpo si sveglia di soprassalto, facendoti balzare giù dal letto. Probabilmente conosci bene questa strana sensazione che ti strappa dal sonno senza preavviso. Questi spasmi inaspettati che rovinano l'inizio della tua notte hanno una spiegazione scientifica.

Un fenomeno impressionante, ma una spiegazione rassicurante.

Rannicchiata sotto il tuo morbido piumone, hai appena chiuso gli occhi e ti sei lasciata alle spalle la realtà. Dopo una sessione di coerenza cardiaca e una lettura rilassante, sei pronta per una notte di sonno tranquillo. Nulla sembra disturbare il tuo riposo . Eppure, all'improvviso, il tuo corpo sussulta come se un pericolo si nascondesse nella tua stanza.

Conosci bene questa sensazione. Spesso la provi consapevolmente quando un'auto suona il clacson o una porta sbatte a causa di una corrente d'aria. A volte fai un salto per lo spavento. Solo che qui, comodamente sistemato sul tuo materasso, rannicchiato tra i cuscini, non hai alcun motivo apparente per farti prendere dal panico.

State tranquilli, non si tratta dell'inizio di un ictus, né di un segno di malfunzionamento del vostro corpo. I medici chiamano questa reazione "mioclono ipnico" ed è benigna. È una forma piuttosto evidente di mioclono, un termine scientifico che definisce semplicemente una contrazione muscolare. "Queste contrazioni involontarie, molto brevi e improvvise, si verificano spesso nella prima fase del sonno, una fase di transizione molto leggera tra la veglia e il sonno profondo", rassicura Ellen Wermter, infermiera specializzata, sulle pagine dell'HuffPost .

Perché capita di svegliarsi di soprassalto durante il sonno?

Questi sussulti ipnotici non ti fanno solo saltare giù dal letto. A volte ti danno la sensazione di cadere e ti costringono ad aggrapparti alle lenzuola, come se una forza superiore stesse sollevando il tuo letto. È piuttosto impressionante e non necessariamente piacevole, ma è completamente innocuo.

Questi "spasmi" si verificano nel momento peggiore della notte, durante la fase di addormentamento. Ovvero, quando ci si rilassa a tal punto da lasciare qualche goccia di saliva sul cuscino. Il cervello, che è in un certo senso il centro di controllo del corpo, rallenta l'attività muscolare. A volte si verifica una piccola anomalia in questa transizione, che provoca una contrazione improvvisa.

Sebbene i mioclonie ipniche si verifichino spesso in modo "casuale", alcune abitudini, condizioni mediche o farmaci possono favorirle. Affaticamento , stress , mancanza di sonno, esercizio fisico intenso e consumo eccessivo di caffeina sono fattori che hanno maggiori probabilità di scatenarle.

Quando è opportuno consultare un medico? Questi sono segnali da non ignorare.

Le mioclonie ipniche non sono un motivo per consultare un medico regolarmente. Tuttavia, a volte possono essere un segnale d'allarme. Quindi, non sottovalutate i vostri sintomi. Se queste scosse notturne sono frequenti e diventano fonte di ansia prima di spegnere le luci, è meglio consultare un medico. L'obiettivo non è drammatizzare questo fenomeno, ma semplicemente ascoltare il proprio corpo.

Come spiega il professionista sanitario, a volte si tratta di un sintomo lieve di apnea notturna. Ma il più delle volte, riflette un disagio interiore. Per assicurarti di dormire serenamente tutta la notte, senza essere disturbato dai movimenti del tuo corpo, puoi stabilire una routine rilassante. Invece di navigare sui social, sfoglia le pagine di un romanzo ascoltando il suono della pioggia. Soprattutto, mantieni un orario di sonno regolare.

In definitiva, questo leggero sussulto quando ci addormentiamo è perfettamente normale. Al contrario, ci ricorda semplicemente che il nostro corpo e il nostro cervello continuano a lavorare in background mentre ci addormentiamo dolcemente.