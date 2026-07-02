Un coprifuoco per gli uomini? Questa idea sta suscitando sempre più pareri contrastanti sui social media.

E se agli uomini fosse vietato uscire dopo una certa ora, come agli adolescenti durante la loro "fase ribelle"? Questa regola, che non sfigurerebbe in una serie in stile "Black Mirror", è unanimemente appoggiata dalle donne. Sui social media, molte donne vorrebbero che questo coprifuoco diventasse realtà. Mentre per gli uomini si tratta di pura discriminazione, per loro è una splendida utopia: la promessa di spazi pubblici più sicuri e tranquille passeggiate notturne.

In origine, fu prescritto da una baronessa britannica.

Tutti ricordano ancora i ripetuti lockdown e il coprifuoco imposto. Sembrava quasi una punizione preadolescenziale. All'epoca, i media parlavano praticamente di uno scenario apocalittico. Con quell'isolamento notturno, i residenti si sentivano prigionieri in gabbia. Una baronessa britannica si ispirò a queste rigide misure anti-pandemia per formulare delle raccomandazioni volte a combattere la piaga della violenza di genere e delle molestie di strada .

Durante un discorso alla Camera dei Lord del Parlamento britannico, il giorno dopo la Giornata internazionale della donna del 2021, Jenny Jones, membro del Partito dei Verdi, ha proposto di imporre un coprifuoco agli uomini a partire dalle 18:00. Questo è l'orario in cui le donne iniziano ad accelerare il passo per strada e a guardarsi le spalle.

Generalmente, sono le donne che si chiudono in casa dopo il tramonto per paura di incontrare persone pericolose, finendo rinchiuse nel bagagliaio di un'auto e intrappolate da un predatore. Secondo un ampio studio , l'80% delle donne tra i 18 e i 25 anni non si sente sicura a camminare da sola di notte. Questa osservazione è internazionale: al crepuscolo, le donne cedono all'autocensura ed evitano gli spazi pubblici. Consapevole di questa triste realtà, il politico ha voluto invertire radicalmente questa tendenza.

Sui social media, le donne approvano l'idea

Questo coprifuoco, non negoziabile per gli uomini, ricorda la trama della serie "Il racconto dell'ancella", ma da una prospettiva diversa. Per difendere questa idea, considerata estrema dall'opposizione, la baronessa britannica ha dichiarato : "Credo che ciò migliorerebbe significativamente la sicurezza delle donne e ridurrebbe ogni forma di discriminazione".

E non aveva bisogno di un megafono per far sentire la sua voce al pubblico femminile. Sui social media, le donne si immaginano facilmente in una società notturna dove possono passeggiare in minigonna, tornare a casa con i mezzi pubblici senza preoccuparsi dell'ora e fare jogging sotto i lampioni.

Le utenti di internet di sesso femminile non hanno nascosto il loro entusiasmo per quella che è stata presentata come una "legge" e non solo come una teoria utopica. "Potrei sentirmi al sicuro per la prima volta nella mia vita?", ha esclamato @sophiemitchhh . Questa idea, che applica agli uomini il detto "le donne stanno a casa", piace a una grande maggioranza di donne. Tuttavia, questa misura "scioccante" solleva anche interrogativi sulla parità di genere. "Non è forse una nuova forma di discriminazione?", si chiedono all'unisono le utenti di internet.

Gli uomini, dal canto loro, si sentono presi di mira

Appena venuti a conoscenza di questa proposta, che non era affatto uno scherzo, gli uomini si sono precipitati spontaneamente alle tastiere. Hanno persino gridato allo scandalo. Alcuni si sono presentati come vittime in lutto o addirittura come perenni oppressi. Altri, con l'ego ferito, erano ansiosi di dimostrare la propria utilità, credendosi indispensabili per l'ordine pubblico. "Se non ci sono uomini per le strade, chi farà rispettare la legge?" "Il 95% dei vigili del fuoco sono uomini." Questo è il tipo di argomentazione che si può leggere in risposta all'affermazione di Jenny Jones.

Donne e uomini più illuminati ritengono che coloro che si indignano per questa pratica abbiano completamente frainteso il punto. L'idea di isolare gli uomini per neutralizzarli è innanzitutto una richiesta d'aiuto, un modo per richiamare l'attenzione sul problema. Il politico si sente in dovere di proporre questa misura drastica per provocare una presa di coscienza collettiva e denunciare un problema endemico.

Perché se non avesse avuto insicurezze, non avrebbe avuto bisogno di cercare soluzioni così drastiche. "Ho risposto alle istruzioni della polizia locale, secondo cui le donne non dovrebbero uscire da sole di notte, ribaltando completamente l'idea", ha spiegato in seguito Jones in un post su Facebook.

Per molte donne, la notte rimane un momento di sorveglianza, un momento in cui i percorsi vengono pianificati con cura, le chiavi diventano discreti strumenti di autodifesa e il telefono è sempre pronto a squillare in caso di pericolo. Questa misura, più simbolica che pratica, non è un ideale ingenuo. Riflette un sogno prettamente femminile: quello di uno spazio pubblico rassicurante ed egualitario, dove le donne non rischino la vita a ogni angolo di strada.