Miss Curvy, l’anti-Miss France ? Voici pourquoi ce concours mérite plus d’attention

En décembre prochain, le public français élira sa nouvelle Miss nationale, la successeuse d’Eve Gilles. Depuis que Alexia Laroche-Joubert chapeaute le concours de beauté, les règles se sont assouplies pour s’adapter à l’ère moderne. Désormais les femmes tatouées, mariées ou divorcées ainsi que les mères peuvent poser leur candidature, à condition d’avoir des mensurations qui le permettent. Sur ce podium, les jambes longilignes et la silhouette svelte sont encore des prérequis. Mais en marge des projecteurs, sur une scène plus intimiste se trame une compétition parallèle : Miss Curvy. Variante inclusive de Miss France, elle s’adresse aux femmes qui n’ont pas une taille mannequin, mais qui incarnent plus justement la femme française. En défilant, les candidates sont plus en quête de confiance que d’une couronne scintillante. Voici pourquoi Miss Curvy surclasse Miss France, sur le fond et sur les formes.

Miss Curvy, un concours en faveur de la diversité corporelle

Le concours Miss France fait presque partie du patrimoine culturel. C’est une institution. Depuis 1920, des femmes s’adonnent à un véritable exercice de style devant les projecteurs pour accrocher le cœur du public et décrocher le titre de reine de beauté. Cette élection, basée sur l’apparence plus que sur l’éloquence, se tient généralement à la mi-décembre. Sur le devant de la scène, des blondes, des brunes, des rousses, des métisses, des blanches, mais pas de femmes de moins de 1m70 avec des courbes qui ondulent.Toutes les candidates affichent un physique « standard » et un ventre plat. Les rondeurs et les poignets d’amour semblent être des signes rédhibitoires.

Même si le comité confirme ne pas demander les mensurations des candidates, les femmes rondes et petites font rarement partie du casting. L’organisation Miss France avance l’argument « pratique ». « Toutes les Miss portent la même robe, sans retouche possible, et elle n’irait pas à quelqu’un de plus petit », expliquait Cindy Fabre présidente du comité. Les femmes rondes qui ont le goût du challenge peuvent toutefois se replier sur le concours Miss Curvy, une alternative décomplexée.

Créé il y a dix ans avec cette ferme intention d’honorer celles qui fuient généralement la lumière, il se consacre uniquement aux femmes pulpeuses. Plus confidentiel que Miss France, mais pas moins essentiel, il invite ces femmes à marcher la tête haute et à s’accepter telles qu’elles sont. Il ne monopolise pas toute une chaîne TV pendant une soirée, mais il célèbre la beauté dans toute sa pluralité. Il n’y a pas une morphologie « type », clonée sur 30 femmes, mais des corps singuliers qui s’adonnent divinement aux pas croisés. Ouvert aux femmes qui ont une taille 42 ou plus et qui sont âgées entre 18 et 40 ans, le concours Miss Curvy est plus représentatif de la réalité.

« Grâce à ce concept, beaucoup de femmes rondes vont se reconnaître et pouvoir commencer à s’assumer et à se mettre en valeur », indique Miss Curvy sur son site

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Miss Curvy France (@misscurvyfr)

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Miss Curvy France (@misscurvyfr)

Un concours pour renouer avec soi plus que pour gagner

Pour certaines femmes, arborer l’écharpe de Miss en bandoulière est un rêve de petite fille. Dans les portraits diffusés pendant la retransmission de Miss France, c’est l’argument qui revient le plus souvent. Les femmes rondes, elles, ont parfois eu ce fantasme dans un coin de leur tête, mais n’ont jamais osé poser leur candidature. En toile de fond, l’impression de ne pas avoir le « corps conforme » et la crainte de faire « tâche » dans le décor. Avec Miss Curvy, ces femmes ne sont plus seulement spectatrices de ce concours, elles en deviennent les principales protagonistes.

À travers cette compétition parallèle, les candidates ne cherchent pas forcément à briller parmi les concurrentes ou à fayoter auprès du jury. Elles sont surtout là pour remporter une autre victoire, plus personnelle. Elles veulent quitter les planches munies d’un bouquet de roses, mais surtout d’une meilleure estime d’elles-mêmes. Miss Curvy est une aventure humaine pour poser un nouveau regard sur soi-même et se sentir bien dans sa peau.

« C’est le début d’une histoire d’amour avec moi-même », déclarait tendrement Audrey, prétendante Miss Curvy 2023 Centre-Val de Loire à France 3 Région

Avant de flirter avec le catwalk et de rouler des hanches face à une foule galvanisée, les candidates doivent passer sous l’objectif des photographes. Elles se délestent de leurs vêtements et de leurs craintes pour poser en maillot de bain ou en lingerie. C’est là qu’elles commencent à se réconcilier avec leur reflet. Sur scène, elles s’émancipent du regard des autres et occupent fièrement l’espace. Plus qu’une compétition, Miss Curvy est une expérience thérapeutique. Il prescrit une belle dose de confiance.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Miss Curvy Pays de la Loire (@misscurvypaysdelaloire)

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Miss Curvy Pays de la Loire (@misscurvypaysdelaloire)

Miss Curvy pour combler les lacunes de Miss France

Miss Curvy est ainsi une version plus rafraîchissante et inclusive de Miss France. Ce concours, qui fait moins de bruit que l’originel, est un complément nécessaire. Certes, le concours Miss France n’est plus aussi strict et protocolaire qu’à l’époque. Mais il se résume encore à des silhouettes de « top » et des corps « uniformes ». Vaimalama Chavez, sacrée Miss France 2019, s’éloignait quelque peu de ce modèle de la femme mince et svelte. Cependant, ce n’était qu’une minuscule révolution. Miss Curvy ne veut pas faire de l’ombre au concours officiel ni le remplacer, il ambitionne simplement de délivrer une autre « lecture » de la beauté, un terme bien subjectif.

La femme française est plus proche d’une taille 42 que d’un petit 36. Or, les Miss France qui portent les couleurs du pays pendant une année incarnent plus un idéal inatteignable qu’une généralité. Le concours Miss Curvy, quant à lui, offre un lieu privilégié à celles qui ne se sentent « pas assez » et qui ont peur d’exister. Il est né d’une nécessité : celle de la diversité. Avec Miss Curvy en supplément, les femmes qui ne s’identifient pas aux Miss « conventionnelles » ont d’autres référentes.

Miss Curvy offre une belle vitrine aux silhouettes généreuses et prouve que la beauté réside dans chaque corps. Dans la même idée d’acceptation de soi, il y a d’autres dérivées à l’image de Miss Petite ou Miss Wheelchair pour celles qui se déplacent en fauteuil roulant.