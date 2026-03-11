La mannequin britannique Kelly Brook affiche sa silhouette, les internautes réagissent

Sur le sable chaud, la mannequin et actrice britannique Kelly Brook affiche fièrement sa silhouette. Elle a dernièrement partagé un carousel Instagram ensoleillé, où elle montre des tenues dont un une pièce beige orné de motifs tropicaux, qui met en valeur ses formes.

Un carousel qui met en valeur ses formes

Dans ce premier cliché du carousel, Kelly pose sur une plage, le look drapé et structuré soulignant sa silhouette et ses formes, avec des bretelles fines et un look élégant. ​Le reste de la série montre d’autres pièces : pois ou léopard, toujours en harmonie avec son corps et rayonnant sous le soleil.

Les fans en admiration totale

Les réactions affluent sous sa publication : « Tes formes sont magnifiques, reine des plages ! », « Cette tenue est parfaite pour toi, body goals ! », s’enthousiasment les followers, célébrant sa confiance et son choix de valoriser les silhouettes dites généreuses sans complexes.

En résumé, Kelly Brook incarne la beauté inclusive sur les plages de Jamaïque, prouvant que les formes méritent les plus belles tenues. Ce carousel ensoleillé est une ode à l’acceptation de soi, qui inspire des milliers de fans à aimer leur corps tel quel.