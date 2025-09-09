Cette mannequin norvégienne de 58 ans s’affiche en pièce de bain argentée

Figure emblématique des années 90, Vendela Kirsebom prouve aujourd’hui qu’élégance, confiance et allure ne connaissent pas de limite d’âge. La mannequin norvégienne a dernièrement fait sensation sur Instagram en partageant une photo d’elle en une pièce argenté, un clin d’œil à sa couverture iconique pour Sports Illustrated en 1993.

Une image pleine de soleil… et de nostalgie

Sur le cliché, Vendela Kirsebom apparaît radieuse, posant dans une pièce de bain métallique ultra lumineuse signée de sa propre marque, @vendelawear.no. En légende, elle confie avec authenticité : « Lorsque l’automne pointe doucement le bout de son nez et que je ne suis pas tout à fait en forme, c’est fantastique de pouvoir rêver à nouveau à cette période si joyeuse où j’ai recréé la couverture de SI Swimsuit de 1993. Soleil, chaleur, et beaucoup d’humour ». Un message empreint de sincérité, de gratitude, mais aussi de légèreté, à l’image de celle qui a toujours su conjuguer glamour et naturel.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Vendela Kirsebom (@vendelaofficial)

Une icône des années 90

Révélée dans les années 80 et muse de nombreuses maisons de couture, Vendela Kirsebom a marqué toute une génération avec son élégance scandinave et sa beauté solaire. Elle fut l’un des visages phares de la vague des supermodels nordiques, aux côtés de Karen Elson ou Helena Christensen. Aujourd’hui, en partageant cette photo, elle célèbre non seulement son parcours, mais aussi la liberté de vieillir.

À travers sa marque de maillots de bain, Vendela Kirsebom transmet une vision inclusive et authentique du corps, à rebours des standards figés. Ce post en est une parfaite illustration : un hommage à son passé de cover girl, mais aussi un manifeste du présent.