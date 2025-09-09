Cette mannequin norvégienne de 58 ans s’affiche en pièce de bain argentée

Mannequins
Léa Michel
@vendelaofficial/Instagram

Figure emblématique des années 90, Vendela Kirsebom prouve aujourd’hui qu’élégance, confiance et allure ne connaissent pas de limite d’âge. La mannequin norvégienne a dernièrement fait sensation sur Instagram en partageant une photo d’elle en une pièce argenté, un clin d’œil à sa couverture iconique pour Sports Illustrated en 1993.

Une image pleine de soleil… et de nostalgie

Sur le cliché, Vendela Kirsebom apparaît radieuse, posant dans une pièce de bain métallique ultra lumineuse signée de sa propre marque, @vendelawear.no. En légende, elle confie avec authenticité : « Lorsque l’automne pointe doucement le bout de son nez et que je ne suis pas tout à fait en forme, c’est fantastique de pouvoir rêver à nouveau à cette période si joyeuse où j’ai recréé la couverture de SI Swimsuit de 1993. Soleil, chaleur, et beaucoup d’humour ». Un message empreint de sincérité, de gratitude, mais aussi de légèreté, à l’image de celle qui a toujours su conjuguer glamour et naturel.

 

Voir cette publication sur Instagram

 

Une publication partagée par Vendela Kirsebom (@vendelaofficial)

Une icône des années 90

Révélée dans les années 80 et muse de nombreuses maisons de couture, Vendela Kirsebom a marqué toute une génération avec son élégance scandinave et sa beauté solaire. Elle fut l’un des visages phares de la vague des supermodels nordiques, aux côtés de Karen Elson ou Helena Christensen. Aujourd’hui, en partageant cette photo, elle célèbre non seulement son parcours, mais aussi la liberté de vieillir.

À travers sa marque de maillots de bain, Vendela Kirsebom transmet une vision inclusive et authentique du corps, à rebours des standards figés. Ce post en est une parfaite illustration : un hommage à son passé de cover girl, mais aussi un manifeste du présent.

Léa Michel
Léa Michel
Passionnée par les soins, la mode et le cinéma, je consacre mon temps à explorer les dernières tendances et à partager des astuces inspirantes pour se sentir bien dans sa peau. Pour moi, la beauté réside dans l'authenticité et le bien-être, et c'est ce qui me motive à offrir des conseils pratiques pour allier style, soin et épanouissement personnel.
Article précédent
Jugée « grande taille » en Corée, cette mannequin suscite la colère en ligne

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Vous aimerez aussi

Jugée « grande taille » en Corée, cette mannequin suscite la colère en ligne

Une vidéo TikTok publiée par une jeune mannequin étrangère vivant en Corée du Sud a récemment relancé le...

Ces mannequins n’existent pas, le savez-vous ?

À première vue, elles ont tout pour elles : un regard perçant, des courbes dites harmonieuses selon les...

Maillot de bain ultra-vitaminé : cette mannequin curvy fait sensation sur la plage

La mannequin curvy Denise Bidot a récemment captivé l’attention sur les réseaux sociaux grâce à un look estival...

Cette mannequin mexicaine de 41 ans partage des photos de son semi-marathon

Mannequin mexicaine et actrice aux multiples facettes, Claudia Salinas vient de franchir un nouveau cap : celui du...

Cette mannequin curvy transforme son bikini avec un détail ultra glamour

Il suffit parfois d’un petit détail pour faire toute la différence. Sur Instagram, la mannequin britannique Chloé Marshall...

Mannequins de mère en fille : des duos iconiques !

Les héritages se transmettent parfois en gènes, mais aussi sur les podiums. Dans l'univers exigeant de la mode,...