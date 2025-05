Cette mannequin aux yeux vairons va vous ensorceler

Lorsque les mannequins défilent, les regards s’attardent surtout sur les tenues qu’elles arborent et sur leurs corps en mouvement. Pourtant, ce qui retient l’attention chez Sarah McDaniel ce ne sont pas ses jambes longilignes ou sa silhouette, mais ses yeux en contraste.

Une particularité physique qui hypnotise

En général, lorsque les mannequins s’adonnent à leur jeu de jambes sur le podium, le public ne prête pas attention à leur visage. Il juge simplement les pièces de créateurs qu’elles portent en étendard, sans s’éterniser sur leur minois. Les yeux de Sarah McDaniel sont si singuliers que l’on en oublie les vêtements griffés et tout ce qu’il y a autour. Un œil azur et un autre marron, ce regard tout en nuances lui donne des airs d’alien sorti d’une autre planète. Point de lentille colorée, c’est la nature qui s’est chargée de lui donner des yeux vairons aux teintes opposées.

Cette particularité physique baptisée hétérochromie est loin d’être un désavantage dans le milieu sélectif du mannequinat. Au contraire, c’est une belle valeur ajoutée. Las de la banalité et de la ressemblance, les grandes maisons sont de plus en plus intéressées par les profils qui dénotent, qui relèvent du « jamais vu » sur la scène mode. Et c’est pile ce qu’incarne Sarah McDaniel avec ses yeux en clair-obscur.

Ce détail niché dans ce que beaucoup considèrent comme les fenêtres de l’âme l’a emmené jusqu’à la couverture du sulfureux magazine Playboy. Sarah McDaniel ne se résume toutefois pas à ce rôle de la playmate incendiaire. Certes, elle joue de ses courbes généreuses et n’hésite pas à mettre en scène sa plastique de muse. Cependant Sarah McDaniel est bien plus qu’un corps ou un visage.

Des yeux vairons, rares sur le podium

Avec ses yeux dépareillés et sa silhouette envoûtante, Sarah McDaniel ne ressemble à personne d’autre. Alors que la plupart des mannequins semblent se cloner sur le catwalk, la top modèle américaine, elle, impose gracieusement sa différence. Cette anomalie génétique qui touche environ 0,6 % de la population lui réussit plutôt bien.

Si Winnie Harlow vante le vitiligo et Diandra Forrest l’albinisme, Sarah McDaniel, elle aussi, se fait ambassadrice de la diversité. Elle magnifie ce que la plupart des gens jugent « étrange » et prône une beauté moins conventionnelle. Il est d’ailleurs assez facile de se noyer dans ses yeux bicolores, qui unissent les contraires.

Une mannequin à la vie de hippie

Sarah McDaniel n’est pas uniquement restée cloisonnée entre les pixels. Certes, c’est une mannequin dans l’ère du temps, qui considère les réseaux comme une vitrine. Mais elle ne se contente pas de servir les fantasmes de sa communauté à coup de selfies. Elle est aussi passée derrière d’autres caméras, plus prestigieuses que celle de son téléphone. Elle s’est essayée au métier d’actrice. De la série comique « SuperHigh » au thriller moite « Perfect » en passant par le film d’épouvante burlesque « Slasher Party », elle a testé tous les genres et montré toute l’étendue de son talent.

Au-delà de ses yeux à l’éclat asymétrique, Sarah McDaniel se distingue aussi par son quotidien de bohème, en communion avec la nature. Contrairement à ses consoeurs, qui mènent une vie de « jet-setteuse » et qui baignent dans les paillettes, la mannequin au regard ensorcelant se plaît dans la simplicité. Elle préfère les potagers aux tapis rouges et les parterres de fleurs au sol des yachts ou des palaces. Celle qui se fait appeler « Krotchy » sur Instagram pose au milieu des branches, sur des pierres abruptes ou dans des criques sauvages. Adepte du naturisme, elle mêle sa beauté brute à celle de la nature.

À travers ses projets artistiques, elle laisse pousser des champignons sur son buste et arbore des figues autour du cou comme un collier de perles. C’est une véritable amazone des temps modernes. Cette mentalité « roots », elle la cultive aussi à travers le collectif militant qu’elle a fondé : « dirtgirlscollective ».

Tantôt qualifiée d’OVNI de la mode, tantôt jugé atypique, Sarah McDaniel a le mérite de défendre une beauté plus terre-à-terre. Avec ses yeux vairons et sa silhouette voluptueuse, elle prouve que la différence est un noble cadeau.