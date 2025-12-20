Cette mannequin « plus size » se déguise en cow-boy et fait sensation

Tabria Majors, mannequin « plus size » américaine suivie par plus de 2 millions de personnes sur Instagram, est devenue une figure influente du body positive. Elle utilise Instagram depuis plusieurs années pour montrer que la beauté ne se résume pas à des tailles standardisées, et pour encourager les femmes à s’affirmer dans leur corps quelle que soit leur morphologie.

Un look cow‑boy qui pétille

Récemment, Tabria Majors a partagé plusieurs publications sur son compte Instagram laissant entendre qu’elle avait adopté un look de cow-boy à l’occasion des concerts de Beyoncé. Elle évoque sa présence lors de différentes dates de la tournée en écrivant en légende : « ATL Night 3 is taking it!! Vegas up next! Comment ‘cowboy’ for the deets on the fit! » (« La troisième soirée à Atlanta était incroyable ! Prochaine étape : Vegas ! Commentez « cowboy » pour les détails de la tenue ! »).

Une autre publication mentionne « Cowboy Carter Houston was everythiiinnng! » (« Cowboy Carter Houston était absolument incroyable ! »), une référence directe à l’univers de Beyoncé, accompagnée de nombreux likes et commentaires, soulignant l’enthousiasme de sa communauté pour ce choix stylistique inspiré de la tournée.

Ces contenus ont généré un fort engagement sur les réseaux sociaux et mettent en lumière l’approche créative et inclusive de Tabria Majors, qui n’hésite pas à jouer avec des codes stylistiques variés en dehors des standards habituels du mannequinat. À travers ces looks inspirés de l’univers cow-boy, elle véhicule un message positif : quelle que soit sa morphologie, chaque personne peut adopter ce style, s’amuser avec la mode, se déguiser ou s’habiller librement selon ses envies – et c’est canon !

L’impact sur les standards de mode

Qu’il s’agisse de ses campagnes inclusives avec des marques reconnues ou de ses publications sur les réseaux sociaux, Tabria Majors contribue activement à redéfinir le paysage de la mode en mettant en avant des looks accessibles aux femmes de toutes tailles. Elle s’impose comme une figure inspirante qui valorise la diversité des corps et encourage l’appropriation libre des tendances, sans contraintes ni normes restrictives.

Sur Instagram, elle partage régulièrement différents outfits, inspirations mode et moments de sa vie personnelle et professionnelle, offrant à sa communauté une vision authentique et décomplexée du style. À travers cette large palette stylistique – allant de looks glamour à des tenues plus casual ou thématiques – elle montre que la mode peut être un espace d’expression, de plaisir et de confiance en soi, ouvert à toutes.

En s’appropriant l’esthétique cow-boy popularisée par Beyoncé, Tabria Majors prouve ainsi une fois de plus que la mode n’a pas de taille ni de règles figées. Son succès ne repose pas uniquement sur ses looks, mais sur le message puissant qu’elle transmet : chaque personne a le droit de se sentir belle, confiante et libre de jouer avec les tendances. Tabria continue d’inspirer des millions de personnes et de faire évoluer durablement les mentalités dans l’industrie de la mode.