Mannequins de mère en fille : des duos iconiques !

Les héritages se transmettent parfois en gènes, mais aussi sur les podiums. Dans l’univers exigeant de la mode, certaines filles ont su créer leur propre chemin, tout en honorant l’élégance de leur mère. De Paris à Milan, en passant par les campagnes prestigieuses et les couvertures de magazines, focus sur 5 tandems de top-modèles.

1. Kate et Lila Moss : gènes de star et style inné

Icône des années 90, Kate Moss a redéfini la beauté de l’époque avec sa silhouette androgyne et son charisme mystérieux. Repérée à 14 ans, elle devient l’égérie de Calvin Klein et l’incarnation du « heroin chic ». Sa fille Lila Moss, née en 2002 de sa relation avec le réalisateur Jefferson Hack, suit désormais ses pas avec une allure toute personnelle. Elle débute sur les podiums en 2020 lors du défilé Miu Miu à Paris, avant de défiler pour Fendi, Versace, ou Coperni. Diagnostiquée diabétique de type 1, Lila n’hésite pas à apparaître avec sa pompe à insuline, imposant une image de beauté inclusive et réaliste.

2. Cindy Crawford et Kaia Gerber : la puissance de la génétique

Supermodèle emblématique des années 80 et 90, Cindy Crawford a imposé sa moue légendaire et son grain de beauté sur les podiums de Versace, Chanel, et les pages de Vogue. Avec son mari, l’homme d’affaires Rande Gerber, elle donne naissance à Kaia Gerber en 2001. Kaia commence le mannequinat à 10 ans et signe avec IMG Models en 2015. En 2025, elle apparaît aux côtés de sa mère dans une campagne pour la marque Vuori, incarnant un lifestyle californien décontracté mais sophistiqué.

3. Vanessa Paradis et Lily-Rose Depp : entre musique, mode et cinéma

Chanteuse, actrice et muse de Karl Lagerfeld, Vanessa Paradis est l’un des visages les plus familiers du paysage culturel français. Sa fille Lily-Rose Depp, née en 1999 de sa relation avec Johnny Depp, choisit à son tour une trajectoire artistique mêlant cinéma et mode. Elle est nommée ambassadrice Chanel en 2015 à seulement 16 ans, personnellement choisie par Karl Lagerfeld pour représenter la collection de lunettes Pearl. Elle incarne une élégance franche, à la fois héritée et réinventée. En 2025, elle apparaît avec sa mère aux premiers rangs des défilés Chanel.

4. Kristen et Lily McMenamy : audace et anticonformisme

Muse de Karl Lagerfeld et de Jean-Paul Gaultier, Kristen McMenamy incarne le style non conventionnel des années 90. Son visage anguleux et son charisme atypique en ont fait une star de l’époque grunge. Sa fille Lily McMenamy, née en 1994 de son union avec le restaurateur Hubert Boukobza, choisit une voie tout aussi créative. Défilant pour Vivienne Westwood, Chanel, Louis Vuitton, Fendi, Moschino ou encore Jean Paul Gaultier, Lily déconstruit les canons de beauté avec humour et surréalisme, assumant un style délibérément décalé.

5. Monica Bellucci et Deva Cassel : la dolce vita revisitée

Actrice italienne adulée, Monica Bellucci a mêlé cinéma d’auteur et grande mode avec une classe naturelle. De sa relation avec Vincent Cassel naît Deva Cassel le 12 septembre 2004 à Rome. Dès l’adolescence, elle fait ses premières campagnes pour Dolce & Gabbana, devenant le visage du parfum Dolce Shine. Deva cultive une image raffinée, à la fois proche de sa mère et déjà très personnelle. En parallèle, elle entame à son tour une carrière d’actrice.

Ces duos mère-fille sont plus que des photos de famille en Une des magazines. Ils racontent la transmission d’un savoir-faire, d’une allure, mais aussi d’une liberté à s’approprier sa propre image. Si les mères ont bâti leur réputation sur les catwalks du XXe siècle, leurs filles réinventent les codes à l’heure d’Instagram.