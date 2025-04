Avec sa bague, elle parle du « problème qu’on aime toutes avoir » !

Sur Instagram, il y a des reels qu’on scrolle sans y penser, et puis, il y a ceux qui attrapent votre regard, vous font sourire et vous poussent à dire tout haut : « Mais tellement ! ». C’est exactement ce qu’a réussi à faire la créatrice de contenus Da-Hee (@dahitie) avec une vidéo simple mais redoutablement efficace. En quelques secondes, elle a résumé un micro-drame que vous connaissez peut-être trop bien : essayer de glisser votre main dans votre poche… et vous retrouver stoppée net par votre bague de fiançailles (ou autre). Elle mime la scène : le mouvement fluide qui se heurte au bijou, l’instant de blocage, et surtout, la petite légende qui fait mouche : « J’adore avoir ce problème ».

Quand l’amour devient logistique

Vous avez été nombreuses à vous reconnaître dans cette situation à la fois dérisoire et délicieuse. Sous la vidéo de Da-Hee (@dahitie), les commentaires fusent et soudain, ce petit « problème » devient un sujet de discussion universel entre femmes qui, chacune à leur manière, vivent l’amour au bout des doigts.

« Maman, tu as mis ta bague qui griffe ?! », « Oui, et devine quoi, j’ai encore coincé ma manche avec… », « J’ai fait refaire ma bague pour éviter ça… Résultat ? Même souci. Mais j’adore ». Ces messages ont une chose en commun : aucun ne s’en plaint vraiment. Oui, la bague accroche, gratte, gêne parfois. Mais c’est un peu comme ces chaussures trop belles mais pas très pratiques : on les porte avec fierté. Parce que derrière chaque griffe, il y a une histoire, un engagement, une promesse.

Ce bijou pas toujours pratique, mais toujours précieux

Contrairement à ce que l’on pourrait croire au premier visionnage, il ne s’agit pas ici d’une bague de fiançailles, mais d’une bague de naissance. Dans une autre vidéo publiée sur son compte Instagram le 17 avril 2022, Da-Hee (@dahitie) dévoile en effet les coulisses de cette création aussi somptueuse que symbolique : une Tourmaline Rubellite de 9.02 carats, sertie de 14 diamants GSI totalisant 2 carats, montée sur or rose. Rien que ça. En légende de sa publication, Da-Hee (@dahitie) résume le tout avec une tendresse touchante : « Un beau projet pendant 8 mois pour un cadeau fêtant le début de cette aventure : devenir Maman ».

Ce bijou, c’est bien plus qu’un ornement ou qu’un accessoire tape-à-l’œil. C’est un marqueur d’étape, un symbole fort de transformation, de force et d’amour inconditionnel. Et même si, oui, cette bague un peu imposante n’entre pas dans toutes les poches, elle entre dans toutes les mémoires. Elle se porte avec une certaine fierté, avec tout ce que cela implique de souvenirs, de larmes, de nuits blanches et de premiers sourires. Elle n’est peut-être pas toujours pratique pour boutonner un body ou attraper un doudou tombé, mais elle raconte une histoire profondément personnelle. Et dans chaque reflet de cette pierre précieuse, c’est tout un pan de vie qui scintille – même si cela veut dire se battre un peu plus longtemps pour fermer une fermeture éclair.

Un caillou au doigt, un sourire aux lèvres

Ce qui rend la vidéo de Da-Hee (@dahitie) si attachante, c’est qu’elle met le doigt (sans jeu de mots) sur ce que beaucoup vivent en silence. Ce moment furtif où l’on se bat avec sa manche, où l’on fait une pause devant la poche d’un manteau trop étroit, ce moment où l’on s’étonne encore que ce bijou qu’on aime tant ne fasse pas plus de compromis avec notre quotidien.

Et pourtant, dans cette légère gêne, il y a une forme de fierté. Vous êtes fiancée ou vous devenue maman. Et cette bague, même si elle est un peu encombrante, fait partie de vous. Elle dit tout haut ce que vous n’avez pas toujours besoin d’exprimer. Elle dit que l’amour est là, bien présent. Qu’il prend de la place – parfois un peu trop – mais qu’il est toujours le bienvenu.

Ce « problème qu’on aime toutes avoir » est une jolie façon de parler d’amour avec humour et tendresse. Parce qu’au fond, on le sait : les plus beaux souvenirs sont souvent un peu imparfaits. Et cette bague, aussi sublime soit-elle, vient justement avec ses petits défauts… comme tous les grands amours. Ce reel vous rappelle que le quotidien ne doit pas toujours être lisse. Alors oui, peut-être que votre bague ne passe pas dans votre poche. Peut-être qu’elle vous a déjà griffé en enlevant votre pull préféré. Peut-être même qu’elle a égaré un petit diamant un jour de grande agitation. Mais rien de tout cela ne vous fera regretter de la porter. Parce qu’elle symbolise bien plus qu’un bijou.