Les bijoux Agapée : des trésors dorés qui gravent l’été dans la peau

Les bijoux Agapée évoquent les balades sur le sable chaud, les baignades iodées et les coquillages échoués dans l’écume. Comme des souvenirs précieux des bords de plage, ils inscrivent le soleil dans la peau. Subtil rappel des couchers de soleil estivaux, ils semblent avoir été taillés par les vagues fiévreuses ou la houle marine. Plus que des pièces décoratives que l’on choisit au hasard d’une tenue, les bijoux Agapée baignent la silhouette de lumière.

Les bijoux Agapée, la promesse d’un été infini

Les bijoux Agapée ne ressemblent à aucun autre et se distinguent par leur identité solaire. Ce sont des morceaux de Méditerranée, des délicates répliques de toutes les merveilles qui composent les paysages marins. Ils imitent les reliefs des coraux, calquent les contours des joncs, imposent les rayons ardents du soleil sur le cou et déposent le nacre des coquillages sur la peau.

Les bijoux Agapée sont semblables à des fossiles, sculptés par le temps, au gré des marées ou au rythme des vagues. Ils donnent l’illusion d’avoir vécu mille vies avant d’accoster sur notre chaire. En or martelé, les bijoux Agapée ont des reliefs irréguliers qui rappellent tantôt les fissures des rochers, tantôt les empreintes de l’eau sur le sable. Ils prennent la forme de tous ces trésors croisés à l’aube d’un plongeon salé. Alors que l’été ne dure que quelques mois, les bijoux Agapée fige cette saison dorée au cœur de nos tenues et sur nos courbes.

Agapée, ce sont aussi des pièces à l’allure antique. Ces ornements n’auraient pas fait tâche au poignet d’Aphrodite, sur le décolleté d’Athéna ou au doigt de Hestia. Les bijoux de la griffe française ont d’ailleurs plus leur place entre les mains des archéologues que dans des écrins de velours. Douce fusion de l’ancien et du moderne, ils ne se contentent pas de relever l’apparence. Ils contiennent des récits que l’imaginaire se charge d’interpréter. Porter un bijou Agapée revient à emporter la lumière du rivage partout avec soi.

Des bijoux qui nous confèrent un charme solaire

Fabriqués à la main à Paris selon un savoir-faire bien gardé et raisonné, les bijoux Agapée font l’âme des tenues les plus ordinaires. Ils créent des points de lumière sur les zones vides du corps. Avec leur dorure 3 microns et leur plaquage or 18 carats, ils nous accompagnent dans chaque expédition, sur le bitume ou sous l’océan.

Compatibles avec l’eau, ils se plaisent dans tous les milieux et n’affichent aucun signe de fragilité malgré les années. Les bijoux Agapée sont de ceux que l’on garde toute une vie et qui se fondent dans la peau. Ils font partie de notre décor quotidien et dansent sur la silhouette du premier jour au dernier. Parsemés de pierres fines colorées, de perles d’eau douce ou de nacre, ils donnent une dimension quasi onirique à nos looks. Ils transforment quiconque les portent en créature divine, en muse contemporaine. À eux seuls, ils compensent le manque de couleurs de nos étoffes et affirment leur présence, en finesse.

Une bague qui ondule autour de l’index comme les algues, des étoiles de mer minimalistes échouées sur les oreilles, un parchemin suspendu au cou. Les bijoux Agapée font de notre corps une véritable carte postale humaine.

Un set signature comme l’extension de notre personnalité

Si chaque mois Agapée sort une nouvelle collection, la marque possède également une parure phare, que l’adjectif hypnotique caractérise parfaitement. Elle se compose du collier Lysia et des boucles d’oreilles du même nom ainsi que de la bague Carmen. Toutes ces pièces ont en commun une pierre verte à la teinte envoûtante enlacée dans de l’or martelé, matière propre à la marque.

Cet ensemble qui se fait écho de la main à la tête et qui traduit très bien cette esthétique côtière allie élégance et caractère. À contre-courant des modèles traditionnels linéaires, il révèle nos singularités et donne à notre peau ce délicieux goût d’été. Comme les autres bijoux de la marque, ceux-ci surfent aussi sur la durabilité. En or recyclé issu de sources éthiques, ils sont garantis sans nickel, plomb, ni allergènes pour nous rester fidèles pendant des années.

Les bijoux Agapée éclaboussent le corps de mille éclats et larguent les amarres pour toujours sur notre silhouette. En plus de faire la vitamine D de nos tenues, ils bravent joliment les saisons monotones qui arrivent. De quoi prendre le large même en automne.

