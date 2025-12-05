Porter des UGG en hiver : ce que personne ne vous a jamais dit

Si les fashionistas de la toile déambulent dans la neige avec leur UGG aux pieds, il vaut mieux éviter de reproduire le geste. Ces bottes fourrées, souvent comparées à des pantoufles d’extérieur, sont plus propices aux sols sablonneux des bords de plage qu’aux sentiers enneigés de l’hiver. Même si elles sont réconfortantes à souhait et doublées en laine de mouton, les UGG devraient rester au placard d’octobre à mars.

Les UGG, une fausse bonne idée en hiver

Silhouette molle et arrondie, intérieur tout confort, style californien affirmé, matière douce en suédine. Les UGG ont une esthétique reconnaissable entre mille. Adorée ou détestée, cette paire de chaussures douillette anime régulièrement les débats mode. Faute de goût pour les unes, signe de branchitude pour les autres, c’est surtout devenu le cri de ralliement visuel des clean girls de la première heure. Les partisanes de la UGG les arborent été comme hiver, sur des macadams brûlants ou sur des trottoirs glissants.

Ces derniers temps, elles posent au milieu de forêts enneigées munies de leur UGG chéri, emmitouflées dans des fausses fourrures et des écharpes démesurées. Or, ce qu’elles ne montrent pas c’est l’état de leur chaussure après quelques minutes de balades dans la poudreuse. Elles reviennent de leur pérégrination avec des UGG détrempées, des pieds tout mouillés et une grimace qui témoigne de ce malaise passager.

Et non, les UGG ne sont pas des chaussures tout-terrain. Or, on vous l’accorde, leur design “après-ski” peut largement nous induire en erreur. Une semelle épaisse en caoutchouc, un revêtement rembourré, une matière aux pouvoirs thermiques… Tout pousse à croire que ces bottes ont été pensées pour la saison froide et les températures négatives. Ces bottes aux allures de chaussons réchauffent presque autant qu’une bouillotte. Pourtant, elles ne sont pas compatibles avec la neige, les flaques et toutes les autres intempéries de l’hiver. La matière est trop fragile pour résister à l’humidité et à l’eau.

Des chaussures conçues pour la plage

Aussi étonnant que cela puisse paraître, les UGG sont des chaussures estivales. D’abord aperçues aux pieds des surfeurs, elles se sont rapidement ancrées dans les looks des beaux blonds aux yeux bleus. Les UGG côtoyaient donc plus des shortys et des chapeaux que des bonnets et des grosses doudounes. Leur mission aux prémices de leur succès ? Réchauffer les pieds glacés des surfeurs. Si en été, les sandales et les tongs sont plus plausibles que des bottes, les UGG sont un peu l’exception à la règle.

Ces chaussures, à la fois mignonnes et bourrues, ont fini par se multiplier au bout des pieds, quittant leur lieu de prédilection pour s’inscrire sur le bitume gelé et la pelouse immaculée. Elles sont alors passées de bottes “de niche”, réservées à une minorité sportive, à phénomène mondial. Ces chaussures moelleuses qui figurent parmi les plus grosses phobies des podologues sont pourtant intrinsèquement liées à la plage. Mieux vaut donc les porter sous le soleil ou les arbres fleuris que sous les flocons et le ciel d’hiver menaçant.

Ce que vous pouvez faire pour les protéger

Les UGG, paire doudou par excellence, équivalent du plaid molletonné pour nos pieds, sont de rigueur par temps sec mais pas sous la pluie ou la neige. Évidemment, comme toutes les paires en matière sensible, on peut tout à fait les “armer” contre les aléas de l’hiver en les imperméabilisant. Cependant, pour les sorties pluvieuses, mieux vaut privilégier des bottes en cuir (vegan de préférence).

La marque qui a donné naissance à ces “ugly boots” ultra régressives, a évidemment d’autres paires plus adaptées en vitrine. Elle a d’ailleurs étoffé sa collection pour le bien de nos petits petons frigorifiés avec des modèles plus robustes et surtout étanches, à la croisée de la chaussure de randonnée et la rangers. Pour ne pas trop nous dépayser, elle a gardé ce qui fait le charme de la UGG originelle. Ainsi les UGG classiques se parent d’un renfort avec des picots et de semelles crantées.

Les UGG, incarnation du style casual, symbole international de coolitude, n’ont pas encore dit leur dernier mot. Portés avec des guêtres, des leggings épais ou des robes pulls, elles se fondent aussi dans nos tenues d’hiver.