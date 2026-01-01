Elle transforme un jeu d’enfant en robe haute couture et c’est bluffant

C’est un jeu qui trône sur la pelouse lors des anniversaires enfantins et qui se déploie à chaque goûter dans le jardin. Ce tunnel multicolore dans lequel nous avons tous rampé et suffoqué a quitté les loisirs de bacs à sable pour se hisser sur la silhouette d’une fashionista débordante d’imagination. Elle en a fait une robe sur-mesure et contre toute attente sa création est pile dans l’esprit de la Fashion Week : décalée, élégante et fantaisiste.

Quand un simple jeu d’enfant devient un vêtement glamour

La mode façon système D, ça connaît Angelica Hicks. La créatrice de contenu, qui se plaît à mimer les looks haut de gamme des célébrités avec trois fois rien, s’inspire des éléments du quotidien pour composer ses tenues. Elle prend cette discipline vestimentaire à la légère avec une signature humoristique qui lui est propre. Elle se moque gentiment de ces codes stricts de la fashion-sphère en faisant du noble avec du cheap. Une guirlande argentée trouvée dans les cartons de Noël, des ballons de baudruche, un sac poubelle ou encore des moules à cake en papier, tout ce qui l’entoure devient matière à créer.

Son dernier coup de génie ? Métamorphoser un jeu d’enfance iconique en robe opulente et architecturale. Ce jeu a nourri de nombreuses histoires du tendre âge, prenant tantôt la forme d’un passage magique, tantôt celle d’un parcours d’agility. Il s’agit du tunnel en toile de tente multicolore : cet accessoire pliable et malléable dans lequel on pratiquait le quatre pattes. Souvenir anxiogène pour les uns, image agréable pour les autres, aux yeux de Angelica c’est surtout la pièce maîtresse d’une œuvre esthétique, le cœur battant d’une tenue aussi lunaire que brillante.

De la caisse à jouet au dressing, il n y a qu’un pas. La créatrice de contenu, designeuse improvisée qui tourne la mode en dérision et qui caricature joliment les scènes des défilés, enlace le ridicule à plein corps. Avec ce jeu parsemé de cerceaux, elle a réussi à façonner une robe digne des catwalks : sculpturale, sobre et singulière. Et elle l’a fait avec le strict minimum : quelques bouts de tissu noir, un coup de ciseau et son idée prend vie.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Angelica Hicks (@angelicahicks)

L’art de voir le potentiel mode dans chaque objet

Avec l’ironie en fil rouge, Angelica fédère plus de 923 000 abonnés sur Instagram. Tandis que les grandes maisons enveloppent leur modèle de textiles précieux, la créatrice de contenu à l’esprit innovant a des ingrédients de base moins courants et plus insensés. Ce tunnel mué en robe cinq étoiles n’est qu’un bref aperçu de son Du papier toilette pour imiter le tissu drapé de la robe au style antique de Jennifer Lawrence ou encore un store pour recopier l’effet du tulle de la pièce Balenciaga de Carey Mulligan, la jeune femme a de la suite dans les idées.

Écorce de bois en guise de bustier, emballage de chocolat détourné en tour de cou, moustiquaire fluide converti en tenue intégrale. Angelica est l’incarnation même du mot “originalité”. Elle en est la meilleure ambassadrice. Cette Mr Bean du style, sous ses airs plaisantins, cache un vrai talent. Certains le disent en commentaire sous ces looks de récupération : “sont mieux que les originaux”.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Angelica Hicks (@angelicahicks)

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Angelica Hicks (@angelicahicks)

Une créatrice de contenu réputée pour son inventivité

Alors que la mode se prend souvent au sérieux même dans l’absurdité la plus évidente et affiche une liberté contrôlée, la créatrice de contenu, elle, revendique le lâcher-prise total et le bricolage esthétique. Elle fait une satire des pièces haute couture et rejoue les temps forts de la mode avec son regard astucieux. Elle prouve qu’on peut reproduire un look à quatre chiffres avec des emballages Ferrero Rocher, des napperons de grand-mère, des housses de couette et des morceaux de Babibel.

Même si les tenues qu’elle parodie sont plutôt impraticables, c’est surtout le message en toile de fond qui importe. Le style ne se mesure pas à la valeur pécuniaire d’une tenue mais au travail de recherche qu’il y a derrière. Et Angelica donne sa propre interprétation de la mode : fun, décomplexée, rudimentaire et divertissante.

La leçon à retenir ? Si vous n’avez pas le budget pour vous acheter des pièces de luxe, rusez. Trouvez l’inspiration, non pas dans les magazines de mode mais dans la chambre de votre neveu de cinq ans.