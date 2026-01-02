Le meilleur investissement de l’hiver ? Ce pull qui garde la chaleur mieux qu’une doudoune

En hiver, vous cumulez les couches de vêtements pour vous protéger du froid et ne pas trop subir les bourrasques polaires. Vous portez une véritable armure de textile mais vous continuez de claquer des dents malgré votre soigneux layering molletonné. Pourtant, il existe une pièce aux incroyables pouvoirs d’isolation et ce n’est pas un pull en grosse maille. Ce vêtement, qui maintient la chaleur sur votre corps, se trouve dans le rayon sport.

Un pull de running comme bouclier anti-froid

À défaut de pouvoir hiberner jusqu’au printemps sous une tanière de plaid, vous devez vous emmitoufler jusqu’au cou pendant tout l’hiver. Et vous ne lésinez pas sur la quantité de tissus. Même lorsque le thermomètre affiche 0°C, vous vous habillez comme des habitants de la Laponie. Vous multipliez les pulls sur votre dos dans l’espoir de ne plus jamais frissonner mais vous avez beau porter une écharpe XXL, trois pulls et une doudoune, le froid vous envahit et vous mord la peau.

Contre toute attente, le meilleur rempart vestimentaire contre le froid n’est pas un pull en laine tricoté à la main par mamie, ni un pull chaussette en cachemire aux allures de seconde peau. Ce vêtement miracle, qui répond à cet urgent besoin de chaleur, est le dénominateur commun de tous les joggeurs chevronnés. Il s’agit d’un vêtement technique et thermique de chez Décathlon. Surtout croisé sur le buste des coureurs par temps de brouillard et de gelée, ce pull est une petite révolution dans vos looks d’hiver. Il quitte volontiers le dressing sportswear pour renforcer vos tenues de tous les jours.

La créatrice de contenu française @syioubilou en vante les mérites dans une vidéo devenue virale. Son astuce ? Elle porte ce t-shirt de running zippé sous un pull loose qui monte haut et brave la bise sans trembler. Véritable prouesse d’ingénierie, il retient tous les courants d’air et agit comme un radiateur textile.

Ce qui le rend si accueillant et chaleureux

Pensé pour résister au froid, il limite le choc thermique en maintenant la chaleur corporelle. Ainsi, il ne côtoie pas seulement des leggings micropolaires, des gilets de course et des bandeaux en laine. Il sert aussi de base isolante à tous les looks de ville.

Comme le souligne la créatrice de contenu dans sa vidéo de présentation, ce t-shirt à manche longue possède des trous au niveau des pouces pour remplacer les mitaines. Ce n’est pas juste un détail esthétique branché, ça évite que le froid ne s’engouffre à l’intérieur. C’est une barrière supplémentaire. De cette manière, plus besoin de s’encombrer les mains avec des gants.

Autre avantage de ce coupe-froid : il suit les lignes du corps et ne prend pas de place sous des gros pulls, ce qui le rend particulièrement polyvalent. La TikTokeuse @syioubilou l’utilise d’ailleurs en guise de sous-vêtement, pas en pièce principale.

Comment le porter avec style et élégance ?

Ce pull “magique” signé Décathlon fait l’effet d’un bon plaid enveloppant sur les épaules et il a le mérite d’être passe-partout. Il n’est pas voué à s’exposer au premier plan des tenues ou à se mettre en avant à travers les manteaux démesurés. C’est plutôt une toile de fond, le point de départ de toutes les folies de style. Si vous êtes plutôt du genre sobre, vous pouvez enfiler un pull épais par-dessus ou un sweat molletonné. Les robes sont aussi permises, si vous n’êtes pas trop sensible des jambes.

Le secret pour rester tendance sans grelotter ? Expérimenter l’art du layering soit répéter l’opération de l’enfilage plusieurs fois de façon intelligente. Vous pouvez le porter sous un pull col roulé clair ou coloré, puis ajouter une chemise à carreaux ou une veste légère ouverte pour créer du contraste et de la texture. Terminez avec un manteau long oversize ou une doudoune matelassée et une écharpe épaisse pour rester au chaud. Le zip de votre T-shirt peut rester partiellement ouvert pour montrer le dessous et créer un effet visuel intéressant, tout en conservant un style urbain et moderne.

Dans la même lignée que ce pull à l’hospitalité incomparable, il y a aussi les œuvres de la marque Damart, inventrice de l’inconditionnel vêtement Thermolactyl. Plus besoin de porter le poids de votre dressing pour affronter l’air glacé.