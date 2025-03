Le secret dévoilé de la princesse Diana pour éviter de porter des collants

La princesse Diana, icône intemporelle et véritable légende de la famille royale britannique, a toujours su captiver le monde par son élégance naturelle et son audace vestimentaire. Derrière son style et son charisme inné, se cachait une véritable maîtrise des codes de la mode… et quelques petits secrets bien gardés. Parmi eux, une astuce pour contourner une règle vestimentaire stricte imposée par le protocole royal : le port obligatoire de collants, même en plein été. Diana, fidèle à son esprit libre et à son talent pour bousculer les traditions avec subtilité, avait trouvé une solution pour dire adieu aux collants sans froisser la couronne.

L’huile bronzante : l’arme secrète de Lady Di

Dans les années 1980 et 1990, les femmes de la famille royale étaient tenues de porter des collants en toute occasion officielle – une règle vestimentaire destinée à garantir une « apparence appropriée et soignée ». Diana, jamais du genre à se laisser enfermer dans des conventions rigides, avait trouvé une alternative aussi simple qu’efficace : l’huile bronzante.

C’est Anne Allan, ancienne professeure de danse de la princesse, qui a révélé ce petit secret dans son livre « Dancing With Diana ». Selon elle, Diana appliquait de l’huile bronzante sur ses jambes pour leur donner un éclat doré et une apparence uniforme, créant l’illusion parfaite d’une peau naturellement hâlée. Cette technique permettait à Diana de conserver son « allure royale » tout en évitant la désagréable sensation de chaleur provoquée par les collants. En affichant des jambes bronzées lors de ses apparitions publiques, elle envoyait un message clair : oui, elle respectait le protocole, mais à sa manière. C’était tout le génie de Lady Di : respecter les règles, tout en les contournant avec une grâce désarmante.

Une rébellion discrète mais puissante

Ce petit tour de passe-passe illustre parfaitement le talent de Diana pour naviguer entre tradition et modernité. Ce n’était pas la première fois que la princesse osait bousculer les codes royaux avec subtilité. Son style vestimentaire est rapidement devenu un véritable langage à part entière, lui permettant de communiquer sans même avoir à prononcer un mot.

Prenons par exemple sa fameuse « revenge dress », cette robe noire, moulante et fendue, portée lors d’une soirée à la Serpentine Gallery en 1994, le soir même où une interview explosive de Charles révélait son infidélité. Avec cette tenue, Diana n’avait pas seulement fait une déclaration de style : elle affirmait son indépendance et sa résilience. Son recours à l’huile bronzante s’inscrit dans cette même démarche de liberté et de contrôle de son image. Comme le souligne Sophie Goodwin, directrice de la mode du magazine britannique Tatler, « la princesse a appris à faire dire à sa garde-robe ce qu’elle ne pouvait pas exprimer ». Une manière de montrer qu’elle restait maîtresse de son corps et de son style, même sous le poids du protocole royal.

Une mode qui libère

Après sa séparation avec Charles, Diana a transformé son approche de la mode. La princesse s’est mise à embrasser un style plus affirmé, plus international, et surtout plus personnel. Les créateurs britanniques comme Catherine Walker ont laissé place à des maisons de couture internationales comme Versace, Dior ou Chanel. Elle a osé porter des tailleurs aux coupes dites masculines, des tenues de sport chic et même des jeans décontractés.

Elle apparaissait bronzée, rayonnante, libérée des diktats royaux. L’huile bronzante, devenue un allié de choix, faisait partie intégrante de cette transformation. En affichant une peau dorée et lumineuse, elle montrait qu’elle maîtrisait son image, qu’elle pouvait être à la fois glamour et naturelle.

Un héritage mode qui perdure

Aujourd’hui encore, l’influence de Diana dans le monde de la mode est indéniable. Kate Middleton et Meghan Markle, belles-filles de la princesse, ont elles aussi été aperçues sans collants lors de certains événements, adoptant une attitude plus décontractée et moderne, dans la lignée de l’héritage laissé par Diana. Le recours à l’huile bronzante est d’ailleurs devenu une astuce beauté très prisée par de nombreuses célébrités et influenceuses. Les jambes subtilement dorées, autrefois apanage de la princesse Diana, sont devenues un véritable code du glamour contemporain.

Finalement, le secret de Diana n’était pas seulement dans cette huile bronzante : il résidait dans sa capacité à réconcilier la tradition et la modernité avec une aisance rare. Elle a prouvé qu’une femme peut être à la fois princesse, icône de style et symbole de liberté – et ça, c’est une leçon qui ne vieillit jamais.