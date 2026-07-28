Ces matières de vêtements sont à privilégier pour mieux supporter la chaleur

Quand le thermomètre s’emballe, le premier réflexe est souvent de sortir les vêtements les plus courts possible. Pour rester à l’aise sous de fortes températures, tout se joue toutefois avant tout dans le choix de la matière. Certaines fibres laissent respirer la peau et évacuent mieux l’humidité, tandis que d’autres transforment rapidement une journée d’été en véritable fournaise.

Le lin, l’incontournable des journées ensoleillées

S’il existe une matière star de l’été, c’est bien le lin. Naturellement respirant, il favorise la circulation de l’air grâce à la structure de ses fibres et absorbe l’humidité sans donner cette désagréable sensation de tissu humide sur la peau.

Autre avantage : il sèche rapidement et conserve une agréable sensation de fraîcheur, même sous un soleil de plomb. Quant à son célèbre aspect froissé, il est aujourd’hui considéré comme un véritable atout mode qui apporte du caractère aux tenues estivales.

Le coton, oui… mais pas n’importe lequel

Le coton reste une valeur sûre, à condition de choisir le bon tissage. Les tissus épais, comme certains jerseys, ont tendance à retenir la chaleur et la transpiration. À l’inverse, les voiles de coton, la gaze, la popeline légère ou encore le seersucker permettent à l’air de mieux circuler. Ce dernier se distingue d’ailleurs par son effet gaufré qui limite le contact entre le tissu et la peau, pour une sensation de légèreté particulièrement appréciable lorsque les températures grimpent.

Le chanvre, le grand retour d’une fibre naturelle

Encore discret dans nos dressings, le chanvre mérite pourtant toute votre attention. Résistant, respirant et capable d’absorber efficacement l’humidité, il partage de nombreuses qualités avec le lin. Au fil des lavages, cette fibre gagne même en souplesse, tout en conservant une excellente durabilité. Un choix intéressant pour celles et ceux qui recherchent des vêtements capables de traverser les saisons.

Les fibres cellulosiques, parfaites pour les tenues fluides

La viscose, le lyocell ou certaines fibres issues de la cellulose végétale séduisent par leur toucher doux et leur joli tombé. Elles absorbent bien l’humidité et offrent un confort appréciable pour les robes, pantalons amples ou chemises destinées aux journées chaudes. Elles mettent un peu plus de temps à sécher que le lin, mais restent une alternative agréable pour conjuguer élégance et confort.

Les matières qui tiennent trop chaud

À l’inverse, certaines fibres synthétiques sont moins adaptées aux fortes chaleurs. Le polyester, le nylon ou encore l’acrylique laissent difficilement circuler l’air et retiennent davantage l’humidité. Résultat : une sensation de chaleur amplifiée et des odeurs qui apparaissent plus rapidement. Les vêtements très riches en élasthanne peuvent également accentuer cet effet en épousant étroitement le corps et en limitant la ventilation naturelle.

La coupe fait toute la différence

Même la meilleure matière perd une partie de ses qualités si la coupe est trop ajustée. Les vêtements amples créent un espace entre la peau et le tissu, favorisant la circulation de l’air. Les teintes claires réfléchissent également davantage les rayons du soleil que les couleurs foncées, tandis que les tissages légers renforcent cette sensation de fraîcheur.

Choisir des matières naturelles, mais aussi responsables

À l’heure où les épisodes de chaleur extrême et les incendies se multiplient, en France comme ailleurs en Europe, notre façon de consommer mérite aussi d’évoluer. Privilégier des vêtements conçus à partir de fibres naturelles ou issues de filières plus responsables est un geste qui va au-delà du confort.

Lorsque c’est possible, tournez-vous vers du lin, du chanvre ou du coton certifiés, produits dans des conditions respectueuses de l’environnement et des personnes qui les cultivent. Miser sur des pièces de qualité, pensées pour durer plusieurs étés, est souvent plus bénéfique que de multiplier les achats de vêtements synthétiques à bas prix. Une mode plus durable, c’est aussi une façon de prendre soin de la planète, des animaux et des ressources naturelles.

En période de fortes chaleurs, la meilleure alliée de votre confort n’est donc pas forcément la quantité de tissu, mais sa composition. Avant de passer en caisse, prenez quelques secondes pour lire l’étiquette : elle en dit souvent bien plus que le prix sur la capacité d’un vêtement à vous accompagner tout l’été.