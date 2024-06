Vague de chaleur : nos meilleurs conseils mode pour supporter ses vêtements en été

L’été est là, et avec lui, les vagues de chaleur qui transforment nos journées en une quête incessante de fraîcheur. Bien sûr, on ne peut pas passer tout l’été en maillot de bain ni à poil, alors comment rester confortable quand les températures s’envolent ? Ne cherchez plus, voici nos meilleurs conseils mode pour supporter ses vêtements en été. Préparez-vous à affronter la chaleur avec style !

Le choix des tissus : légèreté et respirabilité avant tout

Quand il fait chaud, le choix des tissus devient crucial. Optez pour des matières légères et respirantes qui permettent à votre peau de respirer et à la sueur de s’évaporer rapidement. Voici quelques incontournables :

Lin. Il est le roi de l’été. Naturellement respirant et absorbant, il est parfait pour les journées caniculaires. En plus, ses plis naturels lui donnent un charme désinvolte qui convient parfaitement à l’esprit estival.

Coton. Il est un autre allié de taille. Choisissez des cotons fins et légers comme le coton égyptien ou le coton pima. Les tissus comme la mousseline de coton ou la popeline sont également d'excellents choix.

Bambou. Il est une matière innovante et écologique. Doux comme de la soie, absorbant et antibactérien, il est idéal pour l'été. De plus, il est durable et respectueux de l'environnement. C'est le bon choix pour supporter vos vêtements cet été !

Les couleurs : claires et réfléchissantes

Les couleurs que vous portez peuvent faire une grande différence en été. Celles sombres absorbent la chaleur, tandis que celles claires la reflètent. Voici quelques suggestions :

Blanc. Il est votre meilleur ami en été. Non seulement il reflète la lumière, mais il donne aussi une impression de fraîcheur et de légèreté.

Pastels. Les couleurs pastel comme le rose pâle, le bleu ciel ou le vert menthe sont tendance. En prime, elles apportent une touche de douceur à votre tenue, tout en restant fraîches à l'oeil.

Tons neutres. Les tons neutres comme le beige, le gris clair ou le taupe sont également de bons choix. Ils sont faciles à assortir et donnent un look élégant et décontracté. C'est le bon choix pour supporter vos vêtements cet été !

Les coupes : larges et aérées

En été, il est important de privilégier les coupes amples et aérées qui laissent circuler l’air et évitent les frottements désagréables.

Robes et jupes amples. Les robes maxi, les jupes midi ou encore les robes chemises sont parfaites pour les journées chaudes. Elles permettent une grande liberté de mouvement et sont très confortables.

Pantalons larges. Les pantalons palazzo, les pantalons en lin ou les joggings légers sont des alternatives stylées aux jeans serrés. Ils permettent de rester chic sans suffoquer.

Tops fluides. Les tops en tissu fluide comme les blouses en mousseline ou les chemises en lin sont idéaux pour un look élégant et confortable. N'hésitez pas à opter pour des modèles sans manches ou à manches courtes pour encore plus de fraîcheur.

Les accessoires : légers et fonctionnels

Les accessoires peuvent ajouter une touche finale à votre tenue tout en vous aidant à rester au frais.

Chapeaux. Les chapeaux à large bord comme les capelines ou les panamas sont parfaits pour vous protéger du soleil tout en ajoutant une touche chic à votre look. Les casquettes et bob peuvent aussi être de bonnes options pour un style plus décontracté.

Lunettes de soleil. Investissez dans une bonne paire de lunettes de soleil avec protection UV pour protéger vos yeux des rayons nocifs du soleil. Les modèles oversize sont particulièrement tendance cette saison.

Éventails. Un éventail est un accessoire pratique et élégant qui peut vous aider à rester au frais en toute circonstance. Optez pour des modèles colorés ou à motifs pour ajouter une touche fun à votre look.

Les chaussures : confort et aération

Les pieds ont tendance à gonfler avec la chaleur, il est donc important de choisir des chaussures qui offrent à la fois confort et aération.

Sandales et tongs. Les sandales en cuir ou en tissu naturel sont idéales pour l’été. Elles permettent à vos pieds de respirer tout en étant stylées. Les tongs sont parfaites pour les journées à la plage ou les sorties décontractées.

Espadrilles. Elles sont une alternative chic aux sandales. Confortables et légères, les espadrilles se marient parfaitement avec des robes d'été ou des pantalons larges.

Baskets légères. Si vous préférez les baskets, choisissez des modèles en toile ou en mesh qui permettent une bonne ventilation. Les sneakers blanches sont un classique indémodable.

Les astuces de pro pour rester frais

En plus de bien choisir vos vêtements, voici quelques astuces pour rester frais/fraîche malgré la chaleur :

Vaporisateur d’eau. Un petit vaporisateur d’eau dans votre sac peut être un véritable sauveur . Vaporisez un peu d’eau sur votre visage et votre cou pour une sensation immédiate de fraîcheur.

Hydratation. Boire beaucoup d'eau est essentiel pour rester hydraté.e et éviter les coups de chaleur. Emportez une gourde avec vous pour avoir de l'eau à portée de main toute la journée.

Soin de la peau. Utilisez des produits légers et non comédogènes pour éviter que votre peau ne se sente étouffée sous la chaleur. Les brumes hydratantes et les crèmes à base d'aloe vera sont parfaites pour un coup de frais instantané.

Survivre à la chaleur tout en restant stylé.e est possible avec les bons choix de vêtements et quelques astuces. Avec ces conseils, vous êtes prêt.e à supporter vos vêtements cet été. Profitez des beaux jours en toute sérénité et avec un look au top !