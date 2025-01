En corset, cette chanteuse de 50 ans confirme le retour de cette tendance pour 2025 !

Victoria Beckham, ex-chanteuse des Spice Girls et créatrice de mode, n’a jamais craint de jouer avec les codes vestimentaires. Récemment, elle a une fois de plus créé l’effervescence, lorsqu’elle est apparue en corset top pour une sortie en tête-à-tête avec son mari David Beckham. La pièce en question ? Le même haut que sa fille Harper, âgée de 13 ans, avait arboré quelques semaines auparavant, confirmant ainsi que les idées mode circulent volontiers d’une génération à l’autre dans la famille Beckham.

Un corset signé Harper, ou presque

Tout commence lorsque Victoria Beckham se montre vêtue d’un corset noir satiné associé à un pantalon taille basse, lors d’un rendez-vous avec David. Les fans les plus attentif·ve·s remarquent rapidement que cette tenue ressemble fort à celle portée par Harper lors du lancement de la sauce piquante de son frère aîné, Brooklyn, en octobre dernier. Un passage de relai vestimentaire plutôt inattendu, qui n’a pas manqué de faire réagir les médias et les internets.

Une touche de style « cool-girl »

L’ancienne Spice Girl, qui partage avec David Beckham quatre enfants (Brooklyn, Romeo, Cruz et Harper), a ainsi confirmé son sens de l’adaptation. Elle s’approprie la pièce empruntée à Harper, y insufflant sa propre élégance : la coupe sculptante du corset met en valeur sa silhouette longiligne, rappelant certaines tenues qu’elle affectionnait déjà dans les années 2000.

Le retour en force du corset : pièce forte et modulable

Connue pour avoir popularisé la slip dress en 2023 et la robe verte en 2024, Victoria Beckham semble désormais prête à signer le grand retour du corset. Inventé au XIXe siècle, cet ancien sous-vêtement a regagné ses lettres de noblesse mode au fil du temps, grâce à des créatrices et créateurs revisitant ses lignes pour en faire un élément clé de la garde-robe contemporaine.

Le corset, que l’on associe souvent à une esthétique rétro, trouve dans la vision de Victoria Beckham une allure plus épurée et minimaliste. En l’incorporant à un look moderne, comme un pantalon taille basse, elle met en lumière la capacité du corset à transcender les époques et à s’intégrer aux styles actuels. Il ne serait pas étonnant de voir fleurir plus de corsets sur les podiums et dans la rue, tant l’influence de Victoria sur les tendances est puissante.

Le phénomène Beckham : tout se transforme en inspiration

Depuis qu’elle a créé sa marque éponyme, Victoria Beckham est réputée pour transformer en « it-pièces » tout ce qu’elle porte ou conçoit. Des silhouettes sobres et asymétriques aux accents rétrofuturistes, elle s’aventure constamment à repousser les frontières de la mode. Cette fois encore, en empruntant à sa fille Harper un corset au charme vintage, Victoria prouve que la force d’une tendance réside autant dans son intemporalité que dans la manière de la réinventer.

De la slip dress au corset

Hier, c’était la slip dress qu’elle avait remis au goût du jour ; aujourd’hui, place à un corset revisité qui, grâce à elle, pourrait s’imposer comme une pièce maîtresse de la tendance 2025. La boucle est bouclée : la styliste-entrepreneuse et mère de famille fait évoluer son propre vestiaire tout en inspirant celui des passionné·e·s de mode.

En intégrant un corset emprunté à sa fille, Victoria Beckham ne fait pas que rendre hommage à un vêtement historique. Ce look témoigne de son aptitude à puiser dans le passé pour mieux nourrir le futur, et confirme, une fois de plus, que la mode est un langage de transmission et d’audace.