No bra : 5 vrais conseils pour se délester du soutien-gorge

À la fin de la journée, vous n’avez qu’une hâte : dégrafer votre soutien-gorge et laisser votre poitrine respirer. Vous admirez peut-être celles qui l’abandonnent définitivement et pas seulement sur le palier de la maison. Cependant, si le mouvement « no bra » s’expose en lettres capitales sur les réseaux sociaux, il reste une vaste utopie pour beaucoup d’entre nous. Si, par soucis de confort, de style ou de protestation, vous souhaitez rompre avec le soutien-gorge, voici quelques conseils accessibles pour concrétiser ce grand fantasme féminin.

Essayer l’alternative des cache-tétons

Alors que la saison estivale est déjà bien entamée, il y a plus de chair que de vêtements dans les looks du quotidien. Et il y a surtout ce sempiternel soutien-gorge, qui fait tâche dans les tenues allégées de l’été. Cette pièce de lingerie, qui se targue de soutenir la poitrine et de lui donner une forme « convenable », n’est pas vraiment compatible avec les fortes chaleurs. Elle fait dégouliner la poitrine et se transforme en véritable serpillière à la fin de la journée.

Si le soutien-gorge accorde une certaine harmonie visuelle, il présente plus d’inconvénients que d’avantages en ces temps caniculaires. En plus de provoquer des sueurs et d’emprisonner le buste, il sabote le potentiel des tops dos nus et des robes qui s’ouvrent sur les clavicules, par ailleurs nominés tendances phares de l’année. Or, passer d’un soutien-gorge envahissant à rien du tout peut être particulièrement intimidant, que l’on est une paire de pastèque ou de mandarine.

Pour que la transition soit plus douce, vous pouvez d’abord vous initier aux cache-tétons. Et dans votre quête, vous avez un seul nom à retenir : NEATS. La marque est la référence dans son domaine. Déjà adoptée par plus de 500 000 femmes, les cache-tétons de cette marque se sont fait remarquer dans des médias et événements prestigieux, avec notamment une présence à la Fashion Week de New York. Ils sont hypoallergéniques, donnent l’illusion de ne rien porter et camouflent une zone encore entourée de pudeur. Ces cache-tétons en silicone adhésif ont le mérite de se décliner dans plusieurs teintes pour se fondre avec chaque carnation et offrir un rendu au plus proche du naturel.

Contrairement à d’autres modèles à « taille unique », ceux de la marque NEATS s’adaptent à tous les bonnets, du A au D et plus encore, pour garantir un ajustement parfait et une vraie tranquillité d’esprit. Vous pouvez ainsi porter un haut aux découpes saillantes : ces cache-tétons restent à leur place et se font vite oublier dans les mouvements. Pour vous les procurer, vous pouvez acheter les produits NEATS directement sur leur site web ou sur Amazon. Et pour vous permettre de les essayer plus facilement, NEATS propose 20 % de réduction à toutes les lectrices de l’article avec le code promo TBO20.

Commencer progressivement

Même si le soutien-gorge s’avère de plus en plus insupportable et s’apparente plus à un ennemi qu’à un allié du bien-être, difficile de lui dire adieu du jour au lendemain. Il est un peu comme cet ex que l’on arrive pas à supprimer de notre carnet de contact. Le secret pour adhérer à l’état d’esprit du « no bra » ? Se laisser le temps et se familiariser avec cette sensation nouvelle en trouvant des variantes ou un entre-deux.

Vous pouvez ainsi adopter la bralette, un bon compromis garanti sans armature, ni douleurs pour décloisonner la poitrine petit à petit. Pour vous rassurer lors de vos sorties, vous pouvez également ajouter une sous-couche et vous servir d’un débardeur en guise de « protection ». Le bandeau est aussi une option prometteuse.

Dès que vous en avez l’occasion, retirez le soutien-gorge et passez du temps avec la poitrine à l’état brut. Que ce soit pour sortir les poubelles, aller promener votre chien ou faire quelques courses expéditives, allez-y le buste flottant. Ce qui n’était qu’un plaisir éphémère deviendra ainsi rapidement une habitude durable.

Porter des matières épaisses

Si vous craignez que votre poitrine se mette au garde-à-vous au moindre courant d’air ou que des regards impudiques et affamés s’y attardent trop longtemps, vous pouvez tricher grâce à l’art de la mode. Comment ? En misant sur des matières naturellement « blindées » ou des hauts renforcés à hauteur du buste.

L’idée n’est pas de suffoquer dans vos tenues, simplement d’être méthodique. La robe empire, avec ses fronces à l’avant et ses motifs floraux très précis, permet de ruser tout comme les tops servis dans des teintes foncées, qui masquent davantage les réactions incontrôlables de la poitrine. Le tricot, malgré sa texture ajourée, est également une bonne formule pour ne pas trop en dévoiler d’un coup.

Jouer sur les textures des vêtements

Pour « flouter » la poitrine intelligemment, misez sur des vêtements avec des suppléments de fantaisie ou façonnés dans des matières originales. Un top en smock, à travers ses broderies décoratives, pourra ainsi assurer une sérénité à toute épreuve. Les franges, les volants ou les broderies sont également des détails d’importance pour garder un semblant d’intimité dans vos excursions urbaines sans pour autant vous sentir « enfermée ».

Se détacher du regard des autres

C’est certainement la base du « no bra », le préambule de ce mouvement à la fois rebelle et libérateur. Pour se délester du soutien-gorge, il faut être bien immunisée contre l’avis extérieur et ne pas faire de cas aux yeux qui traînent. Au début, vous pensez que toute l’attention des passants se concentre sur votre décolleté, au point de ressentir un manque dans votre silhouette. La première fois, c’est comme si vous sortiez sans pantalon dans la rue : c’est perturbant, voire un peu stressant mais en prenant du recul et en répétant l’opération, ça devient un jeu d’enfant.

Le « no bra » n’est pas une nouvelle injonction, mais une possibilité supplémentaire. Le meilleur soutien reste finalement celui qui vous procure du confort, qu’il prenne la forme d’une brassière légère… ou de rien du tout.

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