Millie Bobby Brown a créé sa marque de vêtements et bonne nouvelle, elle est inclusive

Elle s’est fait connaître sous l’étoffe de Eleven dans l’iconique série Stranger Things. Le public l’a découvert dans un chasuble médical, le crâne rasé et le visage enfantin. Mais Millie Bobby Brown ne se résume pas à ce rôle du petit écran. C’est aussi une femme d’affaire ancrée dans son temps qui conçoit des vêtements bons pour l’estime. À la tête de la marque Florence by Mills, cette griffe lui ressemble : elle est décomplexée, expressive et rafraîchissante.

Quand Millie Bobby Brown s’immisce dans notre vestiaire

On a fait sa rencontre dans la série culte Stranger Things et on a presque grandi avec elle. On l’a connu dans une tenue d’hôpital salement amochée, une robe un peu glauque et des habits vintage mal assemblés. Contrairement à son double de fiction, la vraie Millie Bobby Brown a un sens de la mode pointu. Et elle le fait savoir à chaque apparition publique. Pour faire la promotion de l’ultime saison de Stranger Things, elle s’est présentée dans une robe corset sculpturale surmontée de plumes. Et ce n’était qu’un avant-goût de son talent créatif.

La jeune femme, âgée de 21 ans, a un pied dans le milieu de la mode, filière qui lui parle. Lorsqu’elle n’est pas face à une caméra, en train de repousser les forces du mal la main en l’air, elle chasse les vieux démons de la mode avec des outils plus terre-à-terre : une machine à coudre et des bobines de fil. Si dans la série Millie Bobby Brown a le pouvoir de se déplacer entre les mondes, dans la réalité, elle peut rentrer dans notre dressing et guérir notre confiance à grand renfort de tissu.

Mère fondatrice de la marque Florence by Mills, elle veille à ne pas reproduire les erreurs du passé. Mieux, elle les répare, aiguille après aiguille. Sa marque de vêtements est à son image : joyeuse, pétillante et authentique. Point de pièces de luxe inabordables ou de manteaux hors de prix. Dans sa vitrine, on trouve des habits loungewear pour chiller à la maison, des basiques cosy pour les dimanches tranquilles et des essentiels nocturnes qui font de la poésie autour de la silhouette. Ces vêtements, pensés pour dorloter le corps, sont la meilleure illustration du mot “mignonnerie”.

Une marque pour s’aimer un peu plus fort chaque jour

“Une confiance que vous pouvez ressentir”. Voilà comment Millie Bobby Brown voit la mode. Elle imagine des vêtements réparateurs, qui suivent les lignes du corps sans rien sous-entendre, qui se fondent dans chaque morphologie avec tendresse et qui procurent autant de bien-être qu’un câlin. Ces pièces mode, qui rivalisent de fantaisie et de confort, sont comme des pansements sur les complexes. Chaque vêtement, qu’il soit serti de petits nœuds ou couvert de canne à sucre, est un compliment silencieux.

Millie Bobby Brown, qui porte les couleurs du changement et qui prône une mode plus incarnée et moins standardisée, crée des vêtements qui s’adaptent à nous et pas l’inverse. Qu’on les porte sur le bitume ou affalées sur notre canapé, ces pièces aux allures de doudou nous imprègnent d’amour-propre et ce n’est pas donné à tous les vêtements. Liberté de mouvement, respect et design bienveillant, notre corps a enfin ce qu’il mérite. Avec Florence by Mills, Millie Bobby Brown devient notre héroïne de tous les jours.

Des vêtements aux allures d’écrin où il fait bon se lover

Millie Bobby Brown, qui essuie de nombreuses critiques sur son apparence, le sait mieux que quiconque : les vêtements sont les meilleures armes contre le regard des autres. Elle ne voulait pas créer une énième ligne de vêtement sans fond, ni caractère. Elle avait l’intention d’y apporter une forte valeur ajoutée. Résultat : à travers Florence by Mills, elle réussit là où de nombreux autres ont échoué. Elle répond véritablement aux attentes des femmes en taillant des pièces feel good dans lesquelles on se sent en sécurité, à l’aise et surtout en harmonie avec notre corps.

Et puisque Millie Bobby Brown est une perfectionniste dans l’âme, elle a choisi des matières éco-responsables extensibles qui suivent les évolutions naturelles du corps ainsi que des couleurs vitaminées qui flattent le moral et la silhouette. Millie Bobby Brown a aussi à cœur de représenter toutes les femmes, y compris celles que la mode délaisse depuis toujours. Dans la vitrine, on peut facilement s’identifier aux mannequins, épargnés de toutes retouches. Les vêtements sont mis en scène sur des poignées d’amour, des poitrines tombantes, des tâches de rousseur. Ce pour le plus grand plaisir de nos yeux.

Millie Bobby Brown n’est plus cette jeune fille de 9 ans. C’est une femme qui milite pour une mode plus juste et moins idéalisée. Avec Florence By Mills, elle tient tête à tous les diktats et elle le fait avec goût. C’est tout ce qu’on cherche : une marque humaine qui nous comprend.