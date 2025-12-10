Cet accessoire tendance revient en force pour sauver vos oreilles du froid

Tendances mode
Léa Michel
@unibanuni/TikTok

L’hiver 2025 consacre le grand retour de la cagoule en maille, un accessoire autrefois réservé aux pistes de ski qui s’impose désormais comme l’allié indispensable contre le froid mordant. Hyper douce, chaude et stylée, elle protège oreilles, cou et visage tout en apportant une touche mode sophistiquée aux looks urbains.​

Un revival mode irrésistible sur les podiums

Après avoir fait sensation en 2021, la cagoule en maille tricotée explose en 2025 sur les défilés et les rues. Beaucoup de marques la réinventent en versions fines et élégantes, souvent en laine mérinos ou cachemire, pour un effet minimaliste chic.​ Portée sous un blazer oversize ou en total look monochrome beige/gris, elle structure le visage et sublime les tenues hivernales, de l’office siren au streetwear.​

Confort et chaleur au rendez-vous

Sa maille côtelée ou technique offre une protection thermique optimale : respirante, déperlante et ultra-douce, elle combat vents glaciaux et basses températures sans alourdir. Préférez laine mérinos pour l’hiver rigoureux, coton bio pour mi-saison, ou polaire fine pour un toucher cachemire.​ Pratique pour les crinières épaisses grâce à sa coupe oversize souple, elle cache le cou et isole du froid mieux qu’une écharpe classique.​

Comment l’adopter sans faute de goût

  • Minimaliste : Cagoule crème sur col roulé beige + jean droit + sneakers sobres.​
  • Monochrome : Ensemble maille beige du pantalon à la cagoule pour une silhouette fluide.​
  • Luxueux : Cachemire anthracite sous manteau laine + escarpins noirs.​
  • Girly : Modèle rose pâle Ganni noué devant pour un twist ludique.​
@unibanuni knitted bonnet for my friend ange 👽🌸 these always take a little longer than expected RIPPP but so worth it and a cute cold weather accessory #knitting #knitwear #balaclava #bonnet #ootd #winterfashion #springfashion #mohair #mohairknit #outfitinspo ♬ We Might Even Be Falling In Love (Interlude) – Victoria Monét

La cagoule en maille n’est plus un gadget sportif, mais l’accessoire star de l’hiver 2025 qui allie praticité, chaleur et élégance intemporelle. Parfaite pour affronter le froid stylée, elle prouve que mode et confort peuvent rimer sans compromis.

Léa Michel
Léa Michel
Passionnée par les soins, la mode et le cinéma, je consacre mon temps à explorer les dernières tendances et à partager des astuces inspirantes pour se sentir bien dans sa peau. Pour moi, la beauté réside dans l'authenticité et le bien-être, et c'est ce qui me motive à offrir des conseils pratiques pour allier style, soin et épanouissement personnel.
Article précédent
Visagisme et tendances 2026 : quelles lunettes de vue pour sublimer votre visage ?

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Visagisme et tendances 2026 : quelles lunettes de vue pour sublimer votre visage ?

Oubliez l'idée que les lunettes de vue sont une simple contrainte médicale : en 2026, elles deviennent l'accessoire...

Ces pantalons iconiques des années 2000 sont de retour cet hiver

Avis aux fans de mode qui nourrissent une tendre nostalgie pour les années 2000 : cet hiver, les...

Voici le nouveau gri-gri qui va remplacer vos Labubu

Depuis plusieurs mois, les Labubu s’accrochent fermement à nos sacs à main et règnent sur nos fermetures éclairs....

Le « Wirkin » : ce sac dont tout le monde parle (et qu’on s’arrache déjà)

Apparu fin 2024 sur Walmart (multinationale américaine spécialisée dans la grande distribution), un sac rectangulaire en faux cuir...

Pourquoi le pull rouge est devenu la pièce à adopter d’urgence cette saison

Cet automne-hiver 2025/2026, le pull rouge s’impose comme l’élément mode incontournable, tranchant avec la sobriété des tons neutres...

Ce style de veste s’impose comme une pièce culte cette saison

La veste à fermeture diagonale, inspirée de l’escrime, s’impose comme une nouvelle pièce culte cette saison, en particulier...