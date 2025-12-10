Cet accessoire tendance revient en force pour sauver vos oreilles du froid

L’hiver 2025 consacre le grand retour de la cagoule en maille, un accessoire autrefois réservé aux pistes de ski qui s’impose désormais comme l’allié indispensable contre le froid mordant. Hyper douce, chaude et stylée, elle protège oreilles, cou et visage tout en apportant une touche mode sophistiquée aux looks urbains.​

Un revival mode irrésistible sur les podiums

Après avoir fait sensation en 2021, la cagoule en maille tricotée explose en 2025 sur les défilés et les rues. Beaucoup de marques la réinventent en versions fines et élégantes, souvent en laine mérinos ou cachemire, pour un effet minimaliste chic.​ Portée sous un blazer oversize ou en total look monochrome beige/gris, elle structure le visage et sublime les tenues hivernales, de l’office siren au streetwear.​

Confort et chaleur au rendez-vous

Sa maille côtelée ou technique offre une protection thermique optimale : respirante, déperlante et ultra-douce, elle combat vents glaciaux et basses températures sans alourdir. Préférez laine mérinos pour l’hiver rigoureux, coton bio pour mi-saison, ou polaire fine pour un toucher cachemire.​ Pratique pour les crinières épaisses grâce à sa coupe oversize souple, elle cache le cou et isole du froid mieux qu’une écharpe classique.​

Comment l’adopter sans faute de goût

Minimaliste : Cagoule crème sur col roulé beige + jean droit + sneakers sobres.​

Monochrome : Ensemble maille beige du pantalon à la cagoule pour une silhouette fluide.​

Luxueux : Cachemire anthracite sous manteau laine + escarpins noirs.​

Girly : Modèle rose pâle Ganni noué devant pour un twist ludique.​

La cagoule en maille n’est plus un gadget sportif, mais l’accessoire star de l’hiver 2025 qui allie praticité, chaleur et élégance intemporelle. Parfaite pour affronter le froid stylée, elle prouve que mode et confort peuvent rimer sans compromis.