Le « Wirkin » : ce sac dont tout le monde parle (et qu’on s’arrache déjà)

Apparu fin 2024 sur Walmart (multinationale américaine spécialisée dans la grande distribution), un sac rectangulaire en faux cuir à poignée et fermoir a explosé sur TikTok pour sa ressemblance frappante avec le mythique Birkin d’Hermès. Surnommé « Wirkin » par les internautes, ce modèle abordable à 78 dollars ravive les débats sur les dupes de luxe à l’approche des Fêtes.

L’héritier viral du Birkin légendaire

Le Birkin d’Hermès, créé en 1984 inspiré par Jane Birkin, symbolise l’exclusivité avec son artisanat manuel sur 40 heures, ses matériaux dits nobles comme le cuir Togo ou crocodile, et un prix dépassant souvent 10 000 dollars. Le Wirkin, fabriqué en cuir synthétique et produit en masse, reproduit sa silhouette iconique sans logo, offrant une alternative accessible qui s’est écoulée aux États-Unis à une vitesse fulgurante sur les réseaux. Disponible en plusieurs couleurs, il cible les personnes qui veulent l’esthétique Birkin sans la liste d’attente ni le budget exorbitant.

Dupe assumé ou contrefaçon déguisée ?

Classé parmi les « dupes », ces copies inspirées sans marque qui évitent la contrefaçon flagrante, le Wirkin a été retiré de Walmart suite à des soupçons d’infraction à la propriété intellectuelle d’Hermès, connu pour sa fermeté juridique. Des imitations pullulent néanmoins désormais sur d’autres sites, alimentant un cercle vicieux où la viralité TikTok booste les ventes et banalise l’objet de statut social. Les puristes déplorent une dévalorisation du savoir-faire luxueux, tandis que les fans y voient une démocratisation ludique de la tendance.

@nucchi_ Are we Team Wirkin or not? 👀 Definite no from me! I say it’s always better to go for an original design INSPIRED by your fave designers, as opposed to getting a fake/copy Also! I think Birkins are ridiculously expensive 😮‍💨 so although I love the design, it definitely sounds like something I should waste my husband’s money on… not my own! So it’s another no from me (for now lol) #FashionAdvice #birkin #wirkin #walmart #hermes #fashiontalk ♬ original sound – Nucchi

Un phénomène qui interroge le luxe accessible

Ce buzz met en lumière l’essor des dupes sur les plateformes mass-market, où l’image prime sur la durabilité ou l’éthique. Bien que le Wirkin ne menace pas les ventes Birkin – réservées à une élite –, il révèle une soif de prestige immédiat, transformant un accessoire intemporel en phénomène éphémère des réseaux.

En définitive, l’ascension fulgurante du « Wirkin » illustre moins un simple engouement mode qu’un changement profond dans notre rapport aux objets de luxe. À l’ère des réseaux sociaux, où les tendances se fabriquent en quelques heures, l’aura d’un sac mythique peut être captée, détournée et réinventée par un produit grand public.