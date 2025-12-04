Voici le nouveau gri-gri qui va remplacer vos Labubu

Depuis plusieurs mois, les Labubu s’accrochent fermement à nos sacs à main et règnent sur nos fermetures éclairs. Mais l’heure de gloire de ces peluches velues au sourire machiavélique touche à sa fin. Désormais les fashionistas leur préfèrent des variantes plus pratiques et moins enfantines. Elles suspendent des beauty charms à leur sac pour ne plus avoir à chercher leur maquillage pendant des heures dans ce gouffre en tissu de soie.

Bye-bye les Labubu, place aux beauty charms

Les Labubu, dérivatifs esthétiques aux doudous d’enfance, sont passés d’accessoires ultra convoités à reliques du passé en l’espace de quelques mois. Hier, les Labubu étaient presque requis sur les sacs à mains alors qu’aujourd’hui ils sont bannis des silhouettes. Ces personnages à la croisée de la mignonnerie et de l’horreur, voués à customiser nos looks et à affirmer notre personnalité, ne sont plus que de vieux souvenirs.

Après avoir suscité une frénésie collective, les Labubu tirent doucement leur révérence et cèdent leur place à un accessoire qui n’a rien d’un gadget. Un autre pendentif de sac a éclipsé la peluche en manteau de fourrure et il n’a pas seulement une fonction décorative. Il s’agit des beauty charms : des produits de beauté de taille lilliputienne qui semblent tout droit sortis de l’univers de Lewis Caroll.

Sur les sacs des gravures de mode, on ne croise plus des boules de poils terrifiantes aux couleurs agressives mais des gloss signés Rhode, des étuis à blush sophistiqués, des portes-clés enrichis de soin. Autant d’écrins pour se repoudrer le nez sans devoir fouiller au fond de son sac. Ces beauty charms, si petits qu’ils se confondent avec les cosmétiques des catalogues de jouets, allient l’utile à l’agréable.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par SUITE SIX Beauty Supply & Salon Suites (@thesuitesix)

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Bere 🍓 (@withlovebere)

Les produits de beauté se préfèrent en dehors du sac

On le sait, le sac des femmes est un véritable fourre-tout. Lorsqu’on cherche notre stick à lèvres, c’est toujours la mauvaise pioche. On peste alors contre ce sac désordonné jusqu’à trouver le bon objet. Ce nouveau gimmick mode met un terme à tous nos soucis. Plus besoin de retourner tout le sac pour se refaire une beauté ou ajuster son makeup entre deux virées.

Nos essentiels beauté sont désormais accessibles depuis la anse de notre sac et restent toujours à nos côtés. En plus d’habiller ce que l’on peut considérer comme l’extension de notre bras, les beauty bag charms promettent des coquetteries express. Glamours, adorables, intelligents, bien pensés, ces produits phares de nos vanity servis en version mini répondent à ce désir de beauté immédiate et à ce besoin de singularité. À la différence des Labubu, qui étaient juste là pour nous mépriser du coin de l’oeil, les beauty bag charms remplissent une vraie mission (en plus du vide sur nos sacs).

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par nat & nin (@natninofficial)

Les produits pour les lèvres, nouveaux ornements de sac

Lime à ongle à taille réduite, highlighter caché dans un boîtier doré à clips, blush dissimulé au cœur d’une breloque cuivrée, soin suspendu à une chaîne fantaisie. Contrairement aux gri-gri d’autrefois en forme de cerise, de moustache ou de hiboux, les beauty bag charms se veulent polyvalents. Ils ne se contentent pas de garnir le sac à main et de lui donner une personnalité. Ils entretiennent notre image, dans tous les sens du terme.

Un essentiel beauté revient d’ailleurs régulièrement à l’avant des sacs : le soin des lèvres. Ce qui fait sens en cette saison froide, particulièrement propice aux gerçures et aux peaux mortes. Entre le Balm Dotcom Keychain de Glossier un baume à la banane au design naïf et l’iconique Carmex, un tube inlassable, on est parés pour l’épreuve du froid et du style.

Avec l’essor de l’esthétique kawaii, qui réveille volontiers notre enfant intérieur, difficile de ne pas succomber à ces produits de beauté rétrécis. Cette tendance des beauty bag charms donne raison à la citation “tout ce qui est petit est mignon”. Ces gri-gri tout en un ont quand même plus de cachet que les scoubidous du siècle dernier. On porte désormais nos must-have beauté en bandoulière et c’est du génie !