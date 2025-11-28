Ce style de veste s’impose comme une pièce culte cette saison

La veste à fermeture diagonale, inspirée de l’escrime, s’impose comme une nouvelle pièce culte cette saison, en particulier chez la Gen Z qui l’a adoptée via TikTok et les archives militaires revisitées. Cette « fencing jacket » réunit héritage sportif, allure victorienne et cool attitude contemporaine, au point de devenir la nouvelle obsession après la vague « tennis-core ».​

Une nouvelle obsession mode sur TikTok

Sur les comptes mode les plus pointus de TikTok, une niche de jeunes créateurs – souvent passionnés de tailoring japonais et de pièces d’archives militaires – a remis cette veste au centre du jeu. Certains dénichent des modèles vintage sur les plateformes de seconde main, tandis que d’autres créent leurs propres versions en micro-drops ultra désirables.​

D’une tenue d’escrime au vestiaire street

Historiquement, la veste d’escrime (fencing jacket) se reconnaît à sa fermeture latérale opposée au bras armé et à sa coupe courte et structurée, pensée pour protéger le buste pendant le combat. Aujourd’hui, des labels comme Sergi Studios ou Tiat Studios en proposent des versions en denim selvedge, conservant la construction diagonale mais en l’associant à des jeans bootcut et des loafers anglais pour un twist néo-victorien très contemporain. Cette pièce mode joue ainsi sur le contraste entre technicité, héritage sportif et allure casual, ce qui explique son succès auprès des « cool kids » de la mode.​

Un motif récurrent sur les podiums

Sur les podiums, plusieurs maisons ont déjà défriché ce terrain, en allant du romantisme de cape et d’épée à une lecture plus sportswear du vestiaire d’escrimeur. De nombreuses marques ont décliné vestes croisées, plastrons, cols montants et silhouettes rappelant tantôt les mousquetaires, tantôt l’uniforme technique des athlètes sur la piste. Cette hybridation entre costume historique, performance sportive et couture renforce le statut de la fencing jacket comme future pièce iconique.​

En combinant storytelling, références culturelles et potentiel ultra « postable » sur les réseaux sociaux, la veste d’escrime (fencing jacket) coche ainsi toutes les cases d’une pièce mode culte de saison. Son côté identifiable au premier regard, mais modulable en version minimaliste ou archive, lui offre une vraie longévité dans les garde-robes des fans de mode pointue.