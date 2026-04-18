Le beige, le vert pistache… : les couleurs qui vont dominer les plages cet été

L’été 2026 s’annonce riche en couleurs à la plage. Entre nuances naturelles, pastels revisités et teintes plus audacieuses, les tendances au niveau des tenues pour aller se baigner confirment une volonté de concilier style intemporel et expression personnelle. Les rapports de tendances mode printemps-été montrent une diversité de palettes inspirées à la fois par la nature, la lumière estivale et les silhouettes minimalistes.

Les tons naturels inspirés de la mer et du sable

Les couleurs naturelles restent incontournables pour l’été 2026. Les palettes évoquant les paysages marins et minéraux dominent de nombreuses collections.

On retrouve notamment :

beige sable

brun cacao

bleu océan

vert olive

terracotta doux

Ces teintes s’inscrivent dans une tendance plus large vers des pièces durables et faciles à porter d’une saison à l’autre. Les bureaux de tendances soulignent l’importance croissante des couleurs inspirées de la nature dans la mode estivale.

Le vert pistache, pastel phare de la saison

Parmi les pastels, le vert pistache se distingue particulièrement en 2026. Plus lumineux que le vert sauge, il apporte une touche fraîche tout en restant facile à associer.

Ce ton apparaît régulièrement dans les prévisions de couleurs printemps-été, souvent associé à des silhouettes épurées et contemporaines. Il s’inscrit dans la continuité des palettes douces déjà présentes ces dernières saisons, mais avec une nuance légèrement plus vibrante.

Les couleurs vives qui insufflent énergie et optimisme

À côté des tons naturels, les couleurs vives s’imposent également comme une tendance forte pour l’été.

Les analyses mode évoquent notamment :

rouge coquelicot

rose vif

corail lumineux

orange solaire

Ces teintes sont associées à une mode plus expressive et à un désir de pièces fortes, notamment dans les collections destinées aux vacances et aux destinations balnéaires.

Les finitions métallisées s’imposent

Autre tendance notable : la progression des tons métallisés, comme le doré. Les tissus brillants ou légèrement irisés apparaissent dans de nombreuses collections.

Les nuances dorées et le bronze clair apportent une dimension sophistiquée et permettent à la tenue de devenir une pièce centrale du look estival.

Les rapports de tendances indiquent une présence croissante de matières lumineuses, souvent associées à des coupes minimalistes ou à des détails décoratifs.

Noir et blanc : des valeurs sûres

Les couleurs intemporelles continuent d’occuper une place importante. Le noir et le blanc restent des choix privilégiés pour leur élégance et leur polyvalence.

Ces teintes apparaissent régulièrement dans les collections minimalistes inspirées des années 1990, une influence toujours visible.

Que faut-il en retenir ?

Les couleurs de l’été 2026 illustrent une mode plurielle : entre tons naturels, vert pistache, nuances vibrantes et touches métalliques comme l’or, les palettes offrent de nombreuses possibilités stylistiques. Cette diversité confirme une évolution durable de la mode estivale, où chacun peut adapter les tendances à son style personnel, entre minimalisme intemporel et choix plus affirmés.