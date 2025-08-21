On pensait cet accessoire oublié, Pamela Anderson en fait la pièce la plus cool de la rentrée

Les barrettes aux courbes organiques, qui ont habillé toutes les chevelures l’an dernier, cèdent leur place à un accessoire rétro qui dort peut-être encore dans les tiroirs de votre chambre d’ado. Pamela Anderson, icône intemporelle qui influence la mode malgré elle, l’a récemment arboré dans son carré doré, confirmant cette tendance.

Le serre-tête vintage, la pièce maîtresse de la rentrée

Au plus fort de l’été, les chevelures se parent de foulards satinés aux motifs rococo, de canotiers à rubans et de bandana en crochet. Mais à l’aube de la rentrée, elles se délestent des chapeaux de paille et des pinces trompe l’œil en forme de fleur de tiaré pour se ranger derrière des accessoires plus soutenus et sobres. Cette année, rangez les barrettes maximalistes en métal poli et les chouchous en gaze de coton. Fouillez dans la garde-robe de votre maman, elle abrite certainement un trésor esthétique au grand cachet.

L’accessoire phare de cette rentrée 2025 a déjà connu son heure de gloire dans le passé. C’est un petit détail mode qui a envahi de nombreuses photos argentiques et que toutes les pin-up de l’époque portaient en étendard. Il s’agit du bandeau vintage et pas n’importe lequel. Un modèle noir torsadé aux bords épais. Cet accessoire, résolument chic, ne se contente pas de maintenir les cheveux en place et de dégager le visage, même si c’est une mission qu’il accomplit à merveille.

Le serre-tête vintage en tissu apporte une supplément d’âme à chaque tenue, des plus décontractés ou plus bossy. Et Pamela Anderson en fait une belle démonstration sur sa chevelure blonde qui contraste joliment avec cet accessoire à la teinte sombre. L’ancienne star d’Alerte à Malibu, prochainement à l’affiche de Y a-t-il un flic pour sauver le monde ?, dépoussière cet accessoire qui n’était jusqu’alors qu’un lointain souvenir.

Quand Pamela Anderson en fait sa plus belle couronne

Si pendant ses jeunes années, Pamela Anderson se présentait presque toujours avec un brushing impeccable et des mèches dorées soigneusement bouclées, aujourd’hui, elle revient à une mise en beauté plus simple mais pas moins glamour. Qualificatif qui lui colle à la peau bien après avoir lâché le maillot rouge échancré.

Elle ne déroge pas à cette nouvelle esthétique épurée aux accents presque militants. Le 5 août dernier, à l’occasion d’un dîner organisé par la prestigieuse marque Pandora, dont elle défend les couleurs, l’actrice a été capturée dans une robe noire au summum de l’élégance. La grande muse du 7ème art, qui a fraîchement rafraîchi sa coupe, a opté pour un serre-tête vintage assorti. Il rabat sa frange en arrière, révélant ainsi son visage, affranchi du maquillage. Il crée également un beau volume et prouve que le carré court peut aussi donner lieu à toutes les fantaisies.

Ces modèles qui fonctionnent à coup sûr

Ce style de serre-tête vintage, qui a côtoyé des pantalons capri et des tops à pois dans les années 60, revient au premier plan des tenues. Dans cette même lignée de vêtements nostalgiques qui s’emparent des vestiaires modernes, il incarne ces années de liberté et d’insouciance. À cette époque, les femmes le hissaient par-dessus des cheveux crêpés et volumineux.

Raccrochez les serre-têtes en velours épais et les headband léopard, préférez plutôt des modèles twistés qui portent en eux l’esprit bohème ou l’ADN riviera. Copiez Pamela Anderson, référence mode plus que fiable. Déclinez cet accessoire dans des couleurs automnales comme le bordeaux ou le brun pour un look pile dans le thème “rentrée”. En plus, il dompte parfaitement vos mèches, parfois rebelles et vous libère la vue pour être encore plus efficace au travail.

Cet accessoire mode, remis au goût du jour par l’inégalable Pamela Anderson, fait double emploi. Il est chic et pratique. Il sublime votre allure et vous coiffe spontanément en un revers de main.