Maillots de bain : cet imprimé rétro pourrait devenir le grand favori de l’été 2026

Chaque été apporte son lot de tendances swimwear, mais certaines réussissent à s’imposer plus durablement que prévu. Pour cet été 2026, un imprimé rétro semble déjà prendre une longueur d’avance dans les collections : le motif à pois. Décliné sur des bikinis, des maillots une pièce ou des tenues de plage, il signe un retour remarqué et pourrait bien devenir l’incontournable de la saison.

Le pois s’invite partout sur les plages

Il suffit de parcourir les nouvelles collections estivales pour le constater : les pois sont absolument partout. Petits, XXL, monochromes ou ultra colorés, ils habillent aussi bien les bikinis triangles rétro que les maillots une pièce plus sophistiqués.

Le motif s’affiche également sur les robes légères de plage, les jupettes assorties ou encore les ensembles à porter au bord de la piscine. Résultat : impossible de passer à côté de cet imprimé au charme vintage qui apporte instantanément une touche solaire et élégante à une silhouette estivale. Longtemps considéré comme un détail rétro réservé aux looks pin-up, le pois confirme aujourd’hui son statut d’intemporel mode.

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Les coupes rétro continuent de séduire

Le succès du motif à pois s’accompagne d’un vrai retour des inspirations vintage côté coupes. Parmi les modèles qui devraient marquer l’été 2026, on retrouve notamment le bikini triangle rétro, le maillot une pièce ultra chic, le bandeau classique ou encore le bikini corbeille inspiré des silhouettes glamour des décennies passées.

Les culottes taille haute et les échancrures très années 80 continuent également de faire leur retour. Des coupes qui jouent autant sur le confort que sur le style et qui mettent en valeur toutes les silhouettes sans chercher à les uniformiser. L’idée n’est plus de cacher son corps ou de correspondre à une seule esthétique, mais plutôt de trouver des pièces dans lesquelles vous vous sentez bien, libre de bouger et pleinement vous-même.

Pourquoi cet imprimé plaît autant

Le pois possède un avantage mode non négligeable : il peut facilement changer d’ambiance selon la manière dont vous le portez. Version petits pois noirs et blancs, il évoque immédiatement une allure chic et rétro. En format coloré ou oversize, il devient plus fun, plus décontracté et presque graphique.

C’est aussi un motif facile à mixer avec des basiques d’été. Une robe courte à pois peut créer une silhouette élégante en quelques secondes, tandis qu’un short bermuda imprimé associé à un simple débardeur blanc donne un look plus casual et effortless. Cette polyvalence explique sans doute pourquoi il traverse les saisons sans vraiment disparaître.

Une tendance pensée pour toutes les silhouettes

Ce qui séduit aussi dans cette vague rétro, c’est son côté inclusif et body positif. Les collections misent désormais sur des formes variées, des tailles plus diversifiées et des modèles pensés pour accompagner toutes les morphologies. Maillot une pièce, bikini taille haute, bandeau minimaliste ou triangle : il n’existe plus une seule manière de porter le swimwear.

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Et finalement, c’est peut-être là la vraie tendance de l’été 2026 : choisir des pièces qui vous plaisent réellement, dans lesquelles vous vous sentez confortable, stylée et parfaitement à votre place au soleil.