Cette coupe de pantalon s’impose déjà comme la tendance phare de l’automne 2026

Tendances mode
Léa Michel
Photo d'illustration : Đậu Photograph / Pexels

Après plusieurs saisons placées sous le signe des pantalons XXL, une nouvelle silhouette attire tous les regards. À la fois originale, confortable et facile à adapter à son style, le pantalon ballon (balloon trousers) s’annonce comme l’une des pièces incontournables de l’automne 2026. Et une chose est sûre : il n’est pas réservé à une seule morphologie.

Le pantalon ballon, la nouvelle obsession mode

Impossible de passer à côté cette année. Reconnaissable à son volume généreux au niveau des cuisses et des jambes, qui se resserre progressivement vers les chevilles, le pantalon ballon apporte une silhouette tout en formes et en mouvement. Aussi appelé « pantaloon » par certaines marques, il séduit par son allure graphique et son côté résolument moderne.

Cette coupe change des pantalons classiques et offre une nouvelle façon de jouer avec les volumes. Elle apporte du caractère à une tenue sans sacrifier le confort, un équilibre qui explique en grande partie son succès.

@inavanvaeHow to style your balloon trousers 🌝♬ original sound – Remy

Une pièce plus simple à adopter qu’on ne l’imagine

Son volume peut intimider au premier regard, mais le pantalon ballon est bien plus facile à porter qu’il n’y paraît. Pour créer un bel équilibre, il suffit par exemple de l’associer à un haut près du corps ou légèrement glissé dans la ceinture afin de mettre la taille en valeur. Côté chaussures, tout est permis. Des bottines ou des chaussures à talons apportent une allure sophistiquée, tandis que des baskets créent un look plus décontracté. Au final, c’est surtout une question d’envie et de style personnel.

Une tendance qui célèbre le confort… et toutes les morphologies

Le succès du pantalon ballon s’inscrit dans une tendance plus large : celle des coupes amples, agréables à porter et qui laissent le corps s’exprimer librement. Dans la même lignée, les pantalons barrel ou les modèles larges continuent eux aussi de séduire.

Et surtout, inutile de se demander si cette coupe est « faite pour vous ». La mode n’a pas vocation à enfermer dans des règles ou des diktats. Petite, grande, ronde, mince, musclée, etc. : chaque personne est libre de porter ce qui lui plaît. Le pantalon ballon n’est pas réservé à une « morphologie idéale », parce qu’elle n’existe tout simplement pas. L’essentiel est de vous sentir bien dans vos vêtements et de vous amuser avec les volumes, les matières et les associations. Après tout, la mode est un formidable terrain de jeu, pas une liste de règles à respecter.

@bygigivassallo Balloon pants all winter long… or until my ankles can stand the cold anymore. 😂🖤 #balloonpants #ootd #falloutfit #autumnfashion ♬ Harrison I hate Jazz Ft Jaleel Shaw out June 10th – Harrison

Le pantalon à adopter cet automne 2026

Original et confortable tout en restant élégant, le pantalon ballon coche toutes les cases de la pièce forte de la saison. Sa silhouette sculpturale apporte une touche de fraîcheur aux looks du quotidien et prouve que les coupes généreuses ont encore de beaux jours devant elles.

Cet automne 2026, si vous avez envie de sortir des sentiers battus, c’est ainsi peut-être le moment de laisser une place au pantalon ballon (balloon trousers) dans votre dressing. Non pas parce qu’il est tendance, mais parce que la meilleure façon de porter un vêtement reste de choisir celui dans lequel vous vous sentez pleinement vous-même.

Léa Michel
Léa Michel
Passionnée par les soins, la mode et le cinéma, je consacre mon temps à explorer les dernières tendances et à partager des astuces inspirantes pour se sentir bien dans sa peau. Pour moi, la beauté réside dans l'authenticité et le bien-être, et c'est ce qui me motive à offrir des conseils pratiques pour allier style, soin et épanouissement personnel.
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