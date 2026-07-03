Ces styles de maillots de bain seront partout sur les plages cet été 2026

Cet été, le maillot de bain s’affiche bien au-delà du sable. Pensé comme une véritable pièce mode, il se porte aussi facilement à la plage qu’en ville, glissé sous une chemise légère ou associé à une jupe fluide. Couleurs lumineuses, inspirations rétro : voici les tendances qui feront sensation tout au long de l’été 2026.

Le jaune beurre, la teinte qui illumine l’été

S’il y a une couleur à adopter cette saison, c’est bien le jaune beurre. Doux, lumineux et facile à associer, ce pastel délicat apporte instantanément une touche de fraîcheur à votre look estival. Il séduit par son élégance discrète et met en valeur toutes les carnations avec naturel.

Cette nuance s’invite sur les maillots une pièce, les bikinis à fines bretelles ou encore les modèles agrémentés de détails en dentelle. Pour un style décontracté et raffiné, il suffit de l’associer à une chemise blanche oversize, un pantalon en lin ou un joli paréo en crochet. Résultat : une silhouette estivale aussi chic que confortable, idéale de la plage jusqu’à la terrasse.

Le maillot une pièce fait sa révolution

Loin de son image classique, le maillot une pièce se réinvente avec des lignes modernes et pleines de caractère. Les modèles asymétriques, les versions bustier ou encore les découpes graphiques apportent une allure contemporaine qui s’adapte à toutes les envies. Les finitions font toute la différence : dos nus, drapés élégants, anneaux métalliques ou encolures travaillées donnent à ces créations un véritable esprit couture. Noir intemporel, chocolat gourmand, rouge profond ou nuances pastel, chacun peut trouver le modèle qui lui ressemble.

Le petit plus ? Le maillot une pièce se transforme facilement en body. Avec un pantalon fluide, une jupe longue ou une chemise ouverte, vous obtenez une tenue parfaite pour prolonger votre journée sans passer par la case vestiaire.

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Les imprimés rétro reviennent sur le devant de la scène

Les influences vintage continuent de séduire cet été. Les fleurs délicates, les pois, les rayures fines et les motifs inspirés des années 60 et 70 apportent une touche de charme aux bikinis comme aux maillots une pièce. Les culottes taille haute retrouvent également leur place aux côtés des hauts balconnet ou à armatures, mêlant allure rétro et confort. Les matières texturées, le crochet et les finitions en dentelle renforcent cet esprit nostalgique tout en restant résolument actuel.

Pour compléter votre look, misez sur quelques accessoires bien choisis : un panier en osier, des lunettes de soleil oversize, un foulard dans les cheveux ou des sandales minimalistes suffisent à créer une silhouette estivale pleine de style.

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Au-delà des tendances, l’été 2026 met ainsi surtout à l’honneur une mode qui privilégie le confort, la confiance et la liberté de s’exprimer. Que vous craquiez pour un maillot une pièce chic, un bikini jaune beurre ou encore un modèle aux accents rétro, une chose est sûre : le maillot de bain vous accompagnera avec style tout au long de la saison.