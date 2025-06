Courtes, longues ou asymétriques : ces jupes vont faire tourner les têtes cet été

Volumineuses, souples, dansantes ou graphiques, les jupes s’imposent comme les véritables stars de l’été. Cet été 2025, 3 modèles se distinguent par leur présence aussi bien dans les rues que sur les réseaux. Préparez-vous à faire de la place dans votre dressing : cet été, les jupes prennent les devants de la scène et ne comptent pas passer inaperçues.

La jupe plissée : un souffle d’élégance dynamique

Vous la pensiez réservée aux bancs d’école ou aux uniformes stricts ? Détrompez-vous. La jupe plissée fait son grand retour. En version midi ou longue, elle se décline dans une multitude de couleurs, de textures et de styles. Ce qui la rend si irrésistible cette saison ? Sa capacité à capter la lumière et à suivre chacun de vos mouvements avec une grâce naturelle.

Les plis créent une dynamique élégante et on la choisit dans des matières aériennes : mousseline, coton vaporeux, satin légèrement brillant… autant d’options qui renforcent son effet « waouh » sans jamais entraver le confort. Vous voulez une tenue prête en 5 minutes chrono ? Enfilez votre jupe plissée, ajoutez un t-shirt fluide et des sandales plates : le chic sans effort. C’est le genre de pièce qui vous suit partout, du café du matin à l’apéro au coucher du soleil, en passant par la réunion zoom improvisée.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Ludivine (@grosse_avec_frange)

La jupe bohème : douceur et liberté

Si l’été avait une garde-robe, la jupe bohème en serait la pièce maîtresse. Longue, fluide, parfois fendue jusqu’à la cuisse, elle évoque les chemins de traverse, les fleurs dans les cheveux et les pieds nus dans le sable. Les tissus sont souvent naturels, respirants, avec ce petit supplément d’âme que l’on retrouve dans les broderies, les volants ou les imprimés fleuris.

La jupe bohème se porte idéalement taille haute, pour allonger la silhouette tout en soulignant les courbes en douceur. Associée à un débardeur crocheté ou une blouse légère, elle compose un look à la fois simple et redoutablement efficace. Et si vous pensiez qu’elle était réservée aux vacances, détrompez-vous : avec une veste en jean et des boots légères, elle fait aussi sensation en ville. La jupe bohème, c’est la pièce doudou par excellence.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Ralph Lauren (@ralphlauren)

La jupe asymétrique : la coupe qui intrigue

C’est la rebelle du trio, la plus moderne, la plus inattendue. La jupe asymétrique attire les regards comme un aimant. Sa force ? Une coupe qui surprend, qui sort du cadre, qui affirme une personnalité sans avoir besoin de crier.

Courte devant, longue derrière, fendue, drapée, coupée de biais… elle joue avec les lignes, les contrastes, les volumes. Elle accompagne vos pas d’un mouvement presque chorégraphié, soulignant votre allure avec un brin de mystère. Les matières fluides sont parfaites pour accentuer l’effet « mouvement », tandis que les tissus plus structurés lui donnent une allure couture. C’est la jupe qui dit sans mots : « je suis stylée, et je ne rentre dans aucune case ».

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Lili (@les_ootd_de_lili)

Ce que ces 3 jupes ont en commun ? Leur pouvoir d’adaptation. Elles ne cherchent pas à vous transformer, mais à vous révéler. Peu importe votre taille, votre morphologie, votre style ou votre humeur : il y a une jupe pour vous. Laissez votre jupe faire le show ! Alors, plissée, bohème ou asymétrique… quelle jupe racontera votre été ?