Ces chaussures qui divisent, mais qu’on ne pourra plus quitter cet été

On les a longtemps regardées de travers, parfois raillées, souvent oubliées. Pourtant, ces chaussures s’imposent comme les stars inattendues de l’été 2025. Et vous savez quoi ? Elles ne demandent qu’à vous surprendre.

1. Le retour étonnant des jelly sandals

Oui, ces fameuses sandales en plastique, translucides, colorées, parfois pailletées. Longtemps reléguées aux souvenirs d’enfance – les balades sur les plages caillouteuses, les glaces qui dégoulinent sur les pieds mouillés – les jelly sandals opèrent un come-back cet été 2025 aussi culotté que stylé.

Et ce retour n’est pas un hasard. Elles ont été retravaillées, repensées, remixées. Finies les semelles rigides et les lanières inconfortables. Place à des formes affinées, des matériaux souples, et des designs qui flirtent parfois avec l’avant-garde. Du fluo à la transparence pastel, les jelly sandals s’invitent dans des looks bien plus pointus qu’on ne l’aurait cru.

Ce qu’on aime ? Leur fraîcheur, leur côté ludique, leur façon de désamorcer les codes. Elles ne prétendent pas être sérieuses. Elles s’amusent. Et elles vous invitent à en faire autant. Enfilez-les pieds nus, avec un short taille haute et un top loose, et laissez-les raconter leur propre histoire.

2. Mary Jane plates : l’élégance réinventée

Prenez une silhouette classique. Ajoutez-y une touche de nostalgie, une pincée de préppy, et une bonne dose de chic décontracté. Vous obtenez la Mary Jane plate, la chaussure qui s’invite cette saison dans toutes les penderies dignes de ce nom.

Avec sa bride iconique, elle structure le pied sans l’emprisonner. Et surtout, elle a cette capacité magique de twister une tenue en un clin d’œil. Imaginez-la avec une robe fluide, un jean taille haute, ou même un tailleur oversize : elle se fond dans tous les décors, tout en posant sa signature.

Les plus beaux modèles jouent sur les matières. Vernis miroir, cuir grainé, toile colorée… rien n’est laissé au hasard. La Mary Jane plate valorise tous les types de pieds, des plus discrets aux plus affirmés. Elle ne gomme rien, elle sublime !

3. Les spartiates : des guerrières apaisées

Elles ont toujours eu du caractère, mais cet été, elles révèlent un visage plus doux. Moins de cuir rigide, plus de souplesse. Moins de boucles métalliques, plus de lignes fines. Elles ont conservé leur ADN antique, mais s’habillent d’une modernité discrète.

Ce qui frappe, c’est leur capacité à équilibrer une silhouette. Trop bohème ? Elles structurent. Trop stricte ? Elles détendent. Elles sont la ponctuation juste à un look parfois trop affirmé. Et elles se glissent absolument partout : en ville, en bord de mer, pour un apéro en terrasse ou une promenade improvisée.

Leur force est dans leur simplicité. Et au-delà de leur esthétique, elles offrent un confort bienvenu pour celles et ceux qui veulent vivre leur été à cent à l’heure sans finir en chaussettes.

Et si on arrêtait de juger nos chaussures ?

Pourquoi ces modèles suscitent-ils autant de débats ? Parce qu’ils « dérangent ». Ils cassent les normes, bousculent les conventions. Car oui, il n’y a pas une seule manière d’être stylée, pas plus qu’il n’y a une seule forme de pied à chausser. Vos pieds sont beaux comme ils sont, et ils méritent de s’exprimer. De prendre de la place. De briller. De respirer, aussi.

La tendance estivale de cette année, c’est justement de ne pas en avoir qu’une seule. C’est de choisir. De mixer. D’oser. Jelly sandals au bureau ? Pourquoi pas. Mary Jane sur la plage ? Très chic. Spartiates pour danser jusqu’au bout de la nuit ? Absolument. La mode est un terrain de jeu, pas une ligne droite. Et ces chaussures, qu’on a aimé détester, viennent nous le rappeler.