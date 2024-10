Voici les tendances bottes que vous verrez partout en 2025

2025 approche à grands pas, et plus que jamais, les bottes se réinventent, se déclinent dans des styles aussi audacieux qu’irrésistibles. Préparez-vous, car il y aura de quoi faire tourner les têtes ! Pour 2025, les bottes sont les reines du pavé et vont vous transporter d’une jungle urbaine à un western stylisé, en passant par des montagnes accidentées et des rings de boxe. Voici les 5 grandes tendances bottes que vous verrez partout l’an prochain.

Les bottes léopard : audacieuses et félines

La première tendance à surveiller, c’est les bottes léopard. Qu’on les adore ou qu’on les déteste, une chose est sûre : elles ne passent jamais inaperçues ! En 2025, l’imprimé léopard s’invite une nouvelle fois sur nos bottes pour affirmer un style féroce et audacieux. Que vous optiez pour une paire de bottes léopard à talons hauts ou pour un modèle plus bas, le résultat sera toujours saisissant.

Ces bottes sont parfaites pour rehausser une tenue simple, comme un jean et un t-shirt blanc, ou pour accompagner une robe noire classique avec une touche d’originalité. En 2025, l’imprimé animalier ne sera pas réservé qu’aux vêtements. Osez le porter à vos pieds, et laissez parler la bête en vous !

Les biker boots : esprit rebelle sur le bitume

La deuxième tendance qui fera fureur en 2025, c’est les biker boots. Les bottes de motard, indissociables d’une attitude rebelle, continuent de s’imposer comme un incontournable du vestiaire urbain. Leur esthétique robuste, avec des boucles en métal et des semelles épaisses, en fait une pièce phare pour celles et ceux qui veulent ajouter une touche rock à leur tenue.

En 2025, les biker boots se porteront aussi bien avec des jeans déchirés qu’avec des robes fleuries. Cette opposition entre le côté brut des bottes et la douceur des autres pièces crée un look équilibré mais percutant. Ces bottes sont idéales pour arpenter les rues de la ville tout en restant stylé.e.

Les cuissardes vertes : du vert partout !

Les cuissardes vertes, ça vous parle ? En 2025, cette couleur s’empare des cuissardes, ces bottes déjà ultra-allongées qui s’arrêtent (bien) au-dessus du genou. Longtemps considérées comme difficiles à porter, les cuissardes se décomplexent et s’affichent dans des teintes éclatantes. Vert émeraude, vert forêt, ou même vert fluo pour les plus audacieux.ses, cette tendance va égayer les rues comme jamais auparavant.

L’avantage des cuissardes vertes, c’est qu’elles apportent instantanément du caractère à n’importe quelle tenue, même les plus simples. Avec un pull oversize et une jupe courte, par exemple, ces bottes transformeront une tenue banale en un look résolument tendance.

Le conseil mode : pour un look équilibré, optez pour des vêtements dans des tons neutres comme le noir, le beige ou le blanc pour contrebalancer la vivacité des cuissardes.

Les Santiags : du Far West à la rue

Les bottes de cowboy, aussi connues sous le nom de Santiags, seront encore les stars en 2025. Ces bottes mythiques, autrefois réservées aux cowboys du Far West, ont ces dernières années fait un retour fulgurant dans nos garde-robes. Les Santiags apportent cette touche à la fois rustique et sophistiquée qui fait la différence.

Portées avec un jean slim, une robe bohème ou même une jupe crayon, elles se glissent facilement dans toutes les tenues et apportent une dose d’originalité incontestable. Que vous les choisissiez classiques, avec des motifs brodés, ou encore modernisées avec des détails métalliques, les Santiags vous assureront un look western chic parfaitement dans l’air du temps.

Le conseil mode : pour un look cowboy chic sans en faire trop, combinez vos Santiags avec une tenue épurée et des accessoires minimalistes.

Les boxing shoes : sur le ring du style

Dernière tendance, et pas des moindres : les boxing shoes. Oui, vous avez bien lu. Les chaussures de boxe, avec leurs lacets interminables et leur allure sportive, débarquent dans le monde de la mode en 2025. Directement inspirées de l’univers des sports de combat, ces bottes montantes s’installent comme un incontournable pour celles et ceux qui veulent adopter un look athlétique et pointu.

Les boxing shoes se caractérisent par leur légèreté et leur souplesse, et apportent un côté très streetwear à vos tenues. En 2025, vous les verrez portées avec des jupes midi, des robes courtes ou même des costumes, pour un look décalé mais tendance.

Le conseil mode : pour un style maîtrisé, combinez les boxing shoes avec des pièces simples mais structurées, et n’hésitez pas à jouer sur les matières contrastées comme le satin ou le denim.

2025 sera l’année de la botte sous toutes ses formes. Des imprimés léopard sauvages aux cuissardes vertes ultra-tendances, en passant par les boxing shoes audacieuses, il y en aura pour tous les goûts. Alors, préparez vos placards et surtout, vos pieds, car les bottes de 2025 s’annoncent plus originales et stylées que jamais !