Tendances en matière de piercing : où sommes-nous le plus susceptibles de porter des piercings ?

Le piercing est une forme d’expression personnelle, un moyen d’affirmer son individualité et de rester à la mode. Aujourd’hui, le monde du piercing connaît une véritable effervescence, avec de nouveaux emplacements et des styles de bijoux toujours plus créatifs. Découvrez les tendances piercing du moment, les zones du corps les plus prisées et les styles de bijoux qui font sensation.

Quels sont les emplacements idéals de piercing ?

Les piercings peuvent être portés à plusieurs endroits :

Piercings à l’oreille

L’oreille reste un emplacement de choix pour les piercings car elle garantit une multitude de possibilités. Des classiques lobes aux plus audacieux helix, conch ou tragus, l’oreille est un véritable terrain de jeu pour les amateurs de piercings.

Le lobe : Classique et indémodable, le piercing au lobe est souvent le premier piercing. Vous pouvez l’agrémenter de boucles d’oreilles simples, d’anneaux ou de créoles.

L'hélix : Situé sur le cartilage extérieur de l'oreille, le piercing hélix est très tendance. Il peut être orné d'anneaux, de labrets ou de bijoux plus originaux.

Le conch : Ce piercing se situe dans la partie creuse du cartilage de l'oreille. Il est décoré d'anneaux ou de labrets.

Le tragus : Le tragus est la petite partie de cartilage qui recouvre l'entrée du canal auditif. Ce piercing est de plus en plus populaire et peut être orné d'un labret ou d'un anneau.

Piercings au visage

Les jeunes adultes penchent beaucoup plus pour les piercings au visage. On note les classiques nez, l’arcade et le labret.

Le nez : Le piercing au nez est un classique. Il est réalisé sur l’aile du nez (nostril) ou sur la cloison nasale (septum). Il est orné d’anneaux, de labrets ou de studs.

L'arcade : Le piercing à l'arcade est un piercing audacieux qui se situe au-dessus de l'œil. On y place un anneau ou un barbell.

Le labret : Le piercing au labret se situe sous la lèvre inférieure, au centre. Il est garni d'un labret ou d'un anneau.

Piercings corporels

Les piercings corporels sont également très prisés. Du nombril au téton en passant par la surface ou le microdermal, ils permettent d’affirmer sa sensualité et son individualité.

Le nombril : Le piercing au nombril est un classique des piercings corporels. On l’embellit avec un anneau ou un barbell.

Le téton : Le piercing au téton est un piercing plus intime et sensuel. Il est aussi orné d'un anneau ou d'un barbell.

Quels sont les styles de bijoux tendance de nos jours?

Les styles de bijoux qui font plus sensation aujourd’hui sont :

Bijoux minimalistes

Les bijoux minimalistes sont toujours très tendance. Ils séduisent de par leur finesse, simplicité et élégance. Les anneaux fins, les petits studs et les labrets discrets sont parfaits pour un look sobre et raffiné.

Bijoux colorés

Les bijoux colorés apportent une touche de peps et de gaieté à votre piercing. Optez pour des pierres fines, des perles colorées ou des anneaux en titane anodisé pour un look fun et original.

Bijoux personnalisés

Les bijoux personnalisés sont de plus en plus populaires. Initiales de vos prénoms, symboles, pierres de naissance, tout est possible. Vous pouvez créer un bijou qui vous ressemble et qui raconte votre histoire.

Avant de vous faire percer, renseignez-vous sur les différents types de piercings, les emplacements possibles, les risques et les soins à apporter. Sachez que la qualité du piercing dépend en grande partie du perceur. Choisissez donc un professionnel expérimenté, qui respecte les normes d’hygiène et de sécurité. Les soins sont essentiels pour une bonne cicatrisation et pour éviter les complications. Suivez les conseils de votre perceur et nettoyez régulièrement votre piercing.

